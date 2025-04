A Borriana “Insieme per un ambiente pulito”: cittadini e amministrazione uniti per il territorio FOTO e VIDEO

A Borriana “Insieme per un ambiente pulito”: cittadini e amministrazione uniti per il territorio - Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Un piccolo gesto collettivo che rappresenta un grande passo per la comunità, con l’auspicio che questa prima edizione, trascorso diverso tempo, possa diventare un appuntamento fisso negli anni a venire.

I volontari, muniti di sacchi, guanti e pinze raccogli rifiuti, si sono spostati verso le sponde del fiume Elvo, dove erano stati segnalati diversi rifiuti abbandonati. Fondamentale anche il supporto logistico del furgoncino comunale, utilizzato per il trasporto dei sacchi una volta riempiti.

All’appello lanciato dall’Amministrazione Comunale hanno risposto una quindicina di persone, riunitesi alle ore 14 in Piazza Mazzini, punto di partenza della giornata ecologica. Presenti anche il sindaco Francesca Guerriero e il vice sindaco Linda Rodani, che hanno preso parte attiva alla pulizia.

Si è svolta oggi, sabato 5 aprile, la prima edizione dell’iniziativa “Insieme per un Ambiente Pulito”, promossa dal Comune di Borriana per sensibilizzare la cittadinanza alla cura del proprio territorio.

