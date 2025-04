Biella nelle foto d’archivio: l’Istituto Eugenio Bona nel ‘900

Nell’immagine che pubblichiamo, conservata nel fondo dello Studio Fotografico Rossetti, si può ammirare la facciata dell’Istituto Commerciale “Eugenio Bona” di Biella, che fu inaugurato il 4 novembre 1913. La scuola, ancora oggi operativa, fu realizzata grazie alla generosa donazione dell’imprenditore Eugenio Bona, che desiderava dotare il territorio di una scuola superiore dedicata alla formazione tecnico-commerciale. L’istituto offriva corsi innovativi per l’epoca, come tecnica amministrativa, ragioneria industriale e analisi delle merci, con l’obiettivo di preparare i giovani a ricoprire ruoli direttivi e amministrativi nel tessuto economico-industriale locale.

La visione di Bona si inseriva in una tradizione illuminata di imprenditori biellesi che valorizzavano l’istruzione tecnica come motore di sviluppo.

Progettato dall’ingegnere Stefano Molli in stile rinascimentale fiorentino, l’edificio riflette l’attenzione al bello. Questo impegno per l’eleganza non era casuale: Bona credeva che un ambiente scolastico di qualità potesse educare i giovani al buon gusto, un valore essenziale per una produzione industriale di eccellenza.