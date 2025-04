Eid Mubarak: grande partecipazione alla Colazione Multiculturale Biellese FOTO e VIDEO

Eid Mubarak: grande partecipazione alla Colazione Multiculturale Biellese - Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Una giornata di festa, condivisione e colori ha animato il cortile dello spazio Hydro di via Cernaia 46, dove si è svolta l'edizione 2025 della Colazione Multiculturale in occasione dell’Eid al-Fitr, la celebrazione che segna la fine del mese sacro di Ramadan. L’evento, intitolato "Eid Mubarak - Colazione Multiculturale", ha voluto rompere il digiuno e allo stesso tempo abbattere simbolicamente le barriere tra le culture, unendo cittadini di origini diverse attorno a un unico grande tavolo.

Iniziata alle ore 10:30, la colazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie, giovani e curiosi, attratti dalla possibilità di condividere non solo cibo, ma anche racconti, abiti della tradizione e usanze di Paesi lontani. Accanto alle prelibatezze, non sono mancati anche i colori e la bellezza degli abiti tradizionali, indossati con orgoglio dai presenti. L’atmosfera è stata resa ancora più accogliente da tappeti, decorazioni dorate, lanterne e bandiere che richiamavano il mondo arabo, in un perfetto equilibrio con la cornice urbana di Biella.

"Festeggiamo insieme la fine del mese di Ramadan e, insieme al digiuno, rompiamo le barriere tra le culture", recitava la locandina ufficiale. E così è stato: una mattinata di festa, vissuta in armonia, all’insegna del rispetto reciproco e del gusto della condivisione.