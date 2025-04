Adunata nazionale a Biella, presentato il Formaggio dell'Alpino FOTO

Poco più di un mese all’Adunata degli Alpini di Biella e sempre più il territorio risponde presente oggi è stato il turno di Botalla Formaggi che ha presentato alla stampa il Formaggio degli Alpini dedicato all’evento che si terrà il prossimo mese di maggio in città e che è stato presentato al Mebo Experience che racchiude la storia di due marchi di grande gusto.

Botalla celebra il corpo degli Alpini con un formaggio creato appositamente per l’Adunata. Realizzato con latte 100% piemontese proveniente da allevamenti selezionati, il Formaggio degli Alpini si presenta in un pratico formato da 700 g, che racchiude tutta l’eccellenza che contraddistingue i formaggi Botalla. Questo formaggio alle erbe nasce da una scelta accurata di cinque erbe aromatiche, che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche uniche e perfettamente equilibrate. Il suo sapore delicato e il suo aroma fragrante, esaltati dalla stagionatura su assi di abete, sono in grado di conquistare anche i palati più esigenti. Il suo gusto fresco vi permetterà di preparare sfiziosi aperitivi o preziosi antipasti. Ottimo l’abbinamento con vini bianchi o con una birra chiara e leggera.

Marco Fulcheri, presidente Ana: "Adunata è far conoscere e promuovere le eccellenze del nostro territorio. Un formaggio prodotto con latte piemontese e in Piemonte e un doveroso ringraziamento va alla famiglia Bonino della Botalla formaggi per aver voluto realizzare per l’Adunata un formaggio denominato il formaggio dell’Alpino. Invito tutti a venirlo a gustare durante l’Adunata. E’ un formaggio alla erbe delicato ma veramente saporito perfetto in abbinamento con la Birra Menabrea".

Andrea Bonino Amministratore delegato Botalla Formaggi: "L’idea nasce dalla nostra famiglia perché io e mio padre siamo alpini, abbiamo pensato a questo prodotto, un modo per accogliere gli lpini che verranno a Biella in un territorio pieno di montagne e di erbe e quindi creato un formaggio speciale per questa adunata parzialmente scremato stagionato cinquanta giorni con cinque tipologie di erba al suo interno".