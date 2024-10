Luoghi del Cuore FAI, Biella sostiene la candidatura delle Fontane Parlanti di Rosazza

Il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, lancia la dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” e chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, che dal 2003 ha raccolto 11 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.508 comuni: luoghi cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati.

Fino al 10 aprile 2025 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione. La Delegazione FAI di Biella, nel suo progetto di valorizzazione e promozione delle bellezze del territorio locale, ha scelto di sostenere in questa edizione de I Luoghi del Cuore la candidatura delle Fontane Parlanti di Rosazza: il mosaico di ben 26 fontane volute da Federico Rosazza e disseminate per tutto l’abitato, denominate “parlanti” perché ognuna è corredata da una frase, da un motto o da simboli esoterici che “parlano” a chi vuole e sa ascoltare, scritte augurali e di saluto incise e definite dallo stesso Federico Rosazza in collaborazione con Giuseppe Maffei e annotate, tra altre curiosità, sui suoi quaderni di appunti, veri diari di vita di Federico.

“I Luoghi del Cuore” si configura oggi come il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale: non un progetto, ma piuttosto un programma a lungo termine, dedicato alla cura e alla valorizzazione del patrimonio culturale, unico anche in Europa. La Delegazione FAI di Biella, nel solco della visione nazionale, con questa candidatura accende i riflettori su uno dei tesori del nostro territorio, che oggi necessita dell'aiuto di tutti. Con i voti ottenuti sarà possibile concorrere ai premi da 70, 60 e 50 mila euro, assegnati rispettivamente ai primi 3 luoghi classificati che avranno presentato un progetto di valorizzazione; dopo la pubblicazione dei risultati, FAI e Intesa San Paolo lanceranno inoltre il consueto bando per la selezione dei progetti di intervento in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione. Per le Fontane Parlanti si tratterebbe di una preziosa occasione per dar corso a un necessario lavoro di restauro: la prolungata esposizione alle intemperie e ai cicli di gelo e disgelo nel tempo ha gravato sulla superficie e la struttura delle fontane, che oggi, a oltre 150 anni dalla loro edificazione, necessitano di un attento e scrupoloso lavoro di pulitura e restauro per conservarne l'antica bellezza e permettere loro di continuare a parlare alle prossime generazioni.

“Credo che il censimento de "I luoghi del cuore" – commenta il Capo Delegazione Davide Furfaro - sia uno strumento straordinario del FAI. Come Fondazione chiediamo molto ai territori e questa campagna è una restituzione da parte della Fondazione, un lavoro sinergico che ne sottolinea l'importanza e le bellezze che spesso non conosciamo. Chiediamo a tutti di votare, perché questo piccolo gesto può portare a contribuire al grandissimo e importantissimo lavoro che il Sindaco e il Comune di Rosazza stanno già facendo. Ci aspettiamo grandi numeri!”.

“Un infinito ringraziamento al FAI - Delegazione di Biella – sono le parole del Sindaco di Rosazza Francesca Delmastro Delle Vedove - che, ancora una volta, è al fianco del Comune di Rosazza. Le fontane parlanti sono insigne esempio della maestranza degli scalpellini della valle Cervo. Il progetto prevede il restauro e la creazione di un itinerario turistico sotto la supervisione della sopraintendenza. Scaldiamo i motori e chiediamo il sostegno di tutti i biellesi”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO

Fino al 10 aprile 2025: sul sito www.iluoghidelcuore.it selezionando “Fontane Parlanti”; in tutti i siti in cui la Delegazione FAI Biella sarà presente con i propri banchetti con il modulo cartaceo di raccolta voti dedicato, che ciascun cittadino può scaricare dal sito www.iluoghidelcuore.it