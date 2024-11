Luoghi del Cuore del FAI, boom di voti per le Fontane Parlanti di Rosazza: sono oltre mille

A più di un mese dalla candidatura alla 12° edizione de “ I Luoghi del Cuore”, promossa dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, arrivano i primi feedback per le Fontane Parlanti di Rosazza: al momento, il mosaico di ben 26 fontane (volute da Federico Rosazza e disseminate in tutto il borgo della Valle Cervo) è all'82° posto della classifica nazionale, con 1083 voti raccolti.

Un buon risultato destinato a salire nei prossimi mesi. Ricordiamo che fino al prossimo 10 aprile è possibile votare i propri “luoghi del cuore” nel più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano che, dal 2003, ha raccolto 11 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.508 comuni.