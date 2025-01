Rosazza, le Fontane Parlanti sono sempre più “Luogo del Cuore”: raccolti quasi 1800 voti

Le Fontane Parlanti di Rosazza sfiorano i 2mila voti. È l'ultimo aggiornamento della classifica de “I Luoghi del Cuore”, l'iniziativa giunta alla 12° edizione e promossa dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il patrocinio del Ministero della Cultura. Al momento, il mosaico di ben 26 fontane (volute da Federico Rosazza e disseminate in tutto il borgo della Valle Cervo) è al 114° posto della classifica nazionale, con 1769 voti a favore.

Visibilmente soddisfatta il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro: “Sono veramente colpita dall'entusiasmo percepito nelle ultime settimane. C'è la volontà di superare lo scoglio delle 2.500 preferenze e arrivare anche oltre. C'è stato un grande sostegno, non solo dagli abitanti della Valle Cervo ma da tutti i cittadini biellesi. Segno evidente che le Fontane Parlanti sono un vero luogo del cuore per tante persone. Siamo molto vicini alla meta che ci siamo prefissati. È anche un'occasione preziosa per metterci in vetrina e far conoscere le nostre zone anche a persone residenti in altre province e regioni”.

Ricordiamo che “I Luoghi del Cuore” è il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano che, dal 2003, ha raccolto 11 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.508 comuni. C'è tempo per votare fino al prossimo 10 aprile.