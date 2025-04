Luoghi del Cuore, da Rosazza a Masserano fino al Brich di Zumaglia: è boom di preferenze

C'è ancora tempo fino al prossimo 10 aprile per esprimere la propria preferenza e indicare “I Luoghi del Cuore”, l'iniziativa giunta alla 12° edizione e promossa dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Al momento, tre luoghi simbolo del Biellese hanno raccolto migliaia di voti tra gli utenti. Nello specifico, le Fontane Parlanti di Rosazza, il mosaico di ben 26 fontane (volute da Federico Rosazza e disseminate in tutto il borgo della Valle Cervo) è al 68° posto della classifica nazionale, con 4002 voti raccolti.

Alle sue spalle, il Brich di Zumaglia, con il suo castello e l'area attrezzata, fermo all'87° posto, con 3235 preferenze a favore. Infine, con 1599 voti raccolti, si posiziona in 172° posizione, il Palazzo dei Principi di Masserano, la storica sede del Principato, guidato dalla famiglia Ferrero Fieschi dal 1598 al 1767, nonché una delle mete più visitate dell'intera provincia.

Ricordiamo che “I Luoghi del Cuore” è il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano che, dal 2003, ha raccolto 11 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.508 comuni.