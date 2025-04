Raffica di incidenti nel Biellese: si registrano feriti.

Una serie di incidenti stradali si è verificata nella giornata di ieri, venerdì 4 aprile, nel territorio biellese.

A Valdilana, in frazione Fila, un incidente autonomo: un uomo del ’70 ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L’automobilista, lucido e negativo all’alcoltest, ha riportato lievi lesioni ed è stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti. Non si registrano danni a terzi ed il mezzo è stato rimosso grazie all’ausilio del carro attrezzi; presenti i Carabinieri.

A Occhieppo Superiore, invece, si è registrato un incidente tra due veicoli, con l’intervento della Polizia Locale. A rimanere ferita è stata una donna del 1996 residente a Biella, trasportata al pronto soccorso di Ponderano dal personale sanitario, per cure e accertamenti. Il secondo conducente coinvolto è un uomo del ‘48 di Graglia. Entrambi i veicoli, non più marcianti, sono stati recuperati dai rispettivi proprietari.

Infine, a Graglia, in via per Netro, due giovani ragazze – una classe 2001 e l’altra 2002, entrambe di Netro – sono rimaste coinvolte nell’ennesimo scontro. Incerte le condizioni delle due, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale, compilando il modulo CID. I Carabinieri si sono occupati della viabilità, mentre uno dei veicoli è stato rimosso con il carro attrezzi.