Pier Giorgio Frassati e il Giubileo, se ne parla a Vigliano

A Vigliano Biellese si terrà un momento di preghiera e profonda spiritualità. Per l'occasione, si parlerà di Giubileo e della figura di Pier Giorgio Frassati che, il prossimo 3 agosto, sarà proclamato Santo, in occasione della Giornata dei Giovani. “Sarà un'occasione importante, inserita nel cammino di avvicinamento al Giubileo, intrapreso dai nostri giovani – sottolinea il parroco, don Luca Murdaca – Il Beato Frassati sia luce ed esempio per tutti i cristiani, specialmente per le nuove generazioni”.

Nato nel 1901 e originario di Pollone, Frassati è stato membro della FUCI e di Azione Cattolica. Figlio dello storico direttore del quotidiano La Stampa, Alfredo Frassati, Pier Giorgio era un giovane appassionato di montagna e ha dedicato la sua breve vita ai poveri e agli ultimi dimostrando una profonda carità cristiana. Morì prematuramente, a soli 24 anni, il 4 luglio 1925. Da molti decenni, la sua figura è stata fonte di ispirazione per i giovani biellesi e non. Il 20 maggio 1990 papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato. Ancora oggi, la casa di Pollone, così come la cappella funebre, sono meta di pellegrinaggio dei fedeli.

L'evento di Vigliano avrà luogo stasera, alle 21, nella sala multimediale dell'oratorio di Santa Maria Assunta. I relatori saranno don Luca Bertarelli, parroco di Pollone, e Roberto Falciola, vice postulatore della causa di canonizzazione di Pier Giorgio Frassati.