Scooter rubato rinvenuto a Cossato: intervengono i Carabinieri.

È stato ritrovato nella giornata di ieri, venerdì 4 aprile, a Cossato, uno scooter la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 25 marzo.

Il mezzo è stato rinvenuto da un uomo che si è presentato presso la caserma dei Carabinieri per segnalare la presenza di un ciclomotore abbandonato nei pressi di via Maffei, all’interno di un’area boschiva, raggiungibile solo a piedi in circa 15 minuti.

A seguito del controllo della targa, è emerso che si trattava del mezzo denunciato nei giorni precedenti. I Carabinieri sono quindi intervenuti per risolvere la questione e hanno richiesto agli intestatari di recarsi sul posto per il recupero. Lo scooter è stato infine restituito ai legittimi proprietari.