Concerto a Sagliano Micca per la Festa dei Santi Martiri Fabiano e Sebastiano

In arrivo a Sagliano Micca un concerto speciale per la Festa dei Santi Martiri Fabiano e Sebastiano. L'evento è in programma alle 21 di sabato 11 gennaio presso la chiesa parrocchiale del paese. Protagonista il Coro La Piuma diretto da Massimo Givonetti. L'ingresso è totalmente libero.