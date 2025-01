Biella, al via la 20a edizione del Bear Wool Volley: 1200 gli atleti in gara FOTO e VIDEO

Biella, al via la 20a edizione del Bear Wool Volley: 1200 gli atleti in gara.

Ha preso il via oggi, venerdì 3 gennaio, la 20ª edizione del Bear Wool Volley, il prestigioso torneo internazionale di pallavolo giovanile che animerà il Biellese fino al 5 gennaio. Innumerevoli le strutture coinvolte, 96 squadre, anche oltre oceano e una partecipazione di circa 1200 atleti provenienti da diverse nazioni.

Giusi Cenedese, coordinatrice della manifestazione, ha sottolineato l'importanza del torneo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per l'indotto economico sul territorio: “Il Bear Wool Volley rappresenta un'opportunità unica per promuovere Biella, offrendo ai giovani la possibilità di confrontarsi con diverse realtà e in un contesto internazionale”. Come sottolinea Cenedese la manifestazione non coinvolge “solo” giovani atleti, ma circa il 60% dei volontari è composto da ragazzi in PCTO e offrirà loro la possibilità di fare esperienza sul campo, ottenendo crediti scolastici utili al proprio percorso di studi.

Il torneo coinvolge numerose categorie giovanili, sia maschili che femminili, con squadre provenienti da diverse regioni italiane e da paesi come Francia, Germania, Svizzera e, per la prima volta, dagli Stati Uniti, con la partecipazione dei team californiani Rockstar Volleyball.

Oltre alle competizioni sportive, sono previsti momenti di socializzazione e intrattenimento, come la "Volley Night" del 4 gennaio, una serata di festa con cena e musica aperta a tutte le squadre partecipanti.

Il Bear Wool Volley, organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese in collaborazione con altre associazioni locali, rappresenta un'importante vetrina per la promozione della pallavolo giovanile e un'occasione per valorizzare il territorio biellese, attirando visitatori e appassionati, famiglie e sportivi da diverse parti del mondo.

Per ulteriori informazioni, visita: https://bearwoolvolley.it/2025/tournament/schedule