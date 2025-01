Giornata di finali per le squadre del Bear Wool Volley FOTO e VIDEO

Servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it

La ventesima edizione del Bear Wool Volley è giunta al termine dopo una giornata incredibile di finali in tutte le palestre del biellese. Al Biella Forum e al Palapajetta le finalissime di tutte le categorie. A partire dalle ore 9 al Biella Forum si sono susseguite U16 femminile, U17 maschile, Special Olympics, U18 femminile e U19 maschile; al Palapajetta U14 femminile e U15 maschile. Tutte le gare sono state trasmesse in diretta su YouTube o su Twitch.

I risultati

Under 14 Femminile: Ad aggiudicarsi il Bear Wool Volley 2025 è il Volley Parella, che ha battuto In Volley Farmacia Nuova per 2 a 0. MVP: Volley Parella - Benedetta Tarallo.

Under 15 Maschile: Artivolley ha vinto nella finalissima contro Valtrompia Volley. MVP: Arti Volley - Francesco D’Errico.

Under 16 Femminile: Alessandria Volley ha vinto la prima partita della giornata al Biella Forum contro la Stella Azzurra, per 2 a 0. MVP: Alessandria Volley - Ponzano Alessia.

Under 17 Maschile: Ad aggiudicarsi il Bear Wool Volley 2025 è Pallavolo La Bollente, che ha battuto la Pallavolo Saronno per 2 a 0. In campo con gli Acquesi Pietro Carrera, azzurro campione del Mondo U17 negli scorsi Mondiali. MVP: Pallavolo La Bollente - Gandolfi Andrea.

Under 18 Femminile: Unipolglass Volley Almese ha vinto contro Futura Volley Giovani Rossa per 2 a 0. MVP: Polisportiva volley almese Unipolglass - Cordisco Noemi.

Under 19 Maschile: Gli americani del Rockstar Volleyball Gold hanno vinto 2 a 0 contro i tedeschi del SG Heidelberg. MVP: Rockstar Volleyball Gold - Mateo Fuerbringer.

Special Olympics: ASAD Biella ha trionfato al tie break contro SuperBoys&Girls, vincendo il torneo per la terza volta di fila.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo Bear Wool Volley, che nella sua ventesima edizione ha registrato diversi record, tra cui numero di atleti, staff e volontari. Una grandissima edizione che non sarebbe stata possibile senza la collaborazione dei comuni coinvolti: Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico, Graglia, Lessona, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pollone, Pralungo, Quaregna Cerreto, Sagliano Micca, Tollegno, Valdengo, Valle San Nicolao, Verrone, Vigliano Biellese, Zumaglia. Grazie a Regione Piemonte, Provincia di Biella, Federazione Italiana Pallavolo, CONI, F.I.P.A.V. Regionale e Comitato Territoriale del Ticino-Sesia-Tanaro, Alpini Cossato e Quaregna, Cerreto Castello e Casapinta, Fondazione Cassa di Risparmio e Special Olympics Italia. Grazie a tutti gli Sponsor, i main sponsor Conad, TAM, Centro Commerciale Gli Orsi e Biverbanca e tutti coloro che ci hanno dato una mano: Biscottificio Cervo, Cascina La Noce, Salame Cappa, Valle Elvo, Lauretana, BigMat. Vi aspettiamo al prossimo Bear Wool Volley!!!