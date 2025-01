Trail Oasi Zegna 35k diventa campionato italiano trail corto

Il Trail Oasi Zegna 35k per il 2025 sarà valido come Campionato Italiano Assoluto e Master di Trail Corto.

"La Fidal ha deciso di assegnare alla nostra manifestazione questo importante riconoscimento e il Trailrunningvalsessera cercherà di onorare l'impegno offrendo una giornata fantastica di festa e sano spirito agonistico - scrivono dall'Asd Trailrunning Valsessera -. L'8 giugno l'elite del Trail Italiano solcherà i sentieri della Valsessera portando lustro alle nostre montagne, invitiamo tutti a venire a mettersi alla prova contro i migliori, su un percorso molto panoramico, alpeggi nascosti, Rifugi alpini, santuari, ristori e la splendida cornice d'arrivo dell'Oasi Zegna. Non ci fermiamo comunque qui, le altre nostre distanze continueranno ad offrire un occasione unica per conoscere le nostre montagne. Il Monte Barone continuerà a fare da cornice alla nostra distanza più lunga e la velocissima 16 km con il nuovo percorso collaudato nel 2024 sarà pronta per tutti gli amanti delle gare veloci. Ci vediamo 8 Giugno 2025 a Valdilana".