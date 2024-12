Rocco Mancino è il nuovo presidente del CSI di Biella

Venerdì scorso nella sede del Comitato di Biella, si è svolta l’assemblea elettiva del Centro Sportivo Italiano (CSI) Territoriale di Biella.

L’evento ha coinvolto i rappresentanti delle società sportive affiliate e i dirigenti del Comitato, ed è stato un momento cruciale per il futuro del comitato, con il rinnovo degli organi direttivi e la definizione delle linee guida per il prossimo quadriennio. L’assemblea è stata aperta dal presidente uscente, Piercarlo Mazzon, che ha presentato il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, un periodo segnato pesantemente dalle difficoltà causate dalla pandemia, che ha avuto un impatto negativo anche sullo sport. Successivamente, il vicepresidente regionale, Amedeo Ripane, ha portato il saluto del Comitato Regionale CSI.

Il candidato presidente, Rocco Mancino, ha illustrato le linee guida per il prossimo quadriennio, esprimendo l’intenzione di proseguire il lavoro avviato dal comitato negli ultimi otto anni. Il momento clou della serata è stato il voto per il rinnovo del Consiglio, l’elezione del Presidente, dei Revisori dei Conti e della Commissione Giudicante: alla fine dei lavori, Rocco Mancino è stato eletto nuovo presidente. Insieme a lui, è stata definita una nuova squadra di dirigenti, pronta a collaborare per garantire continuità e sviluppo dei programmi avviati negli anni precedenti.

Tra gli obiettivi prioritari del nuovo mandato figurano il rafforzamento delle attività formative, l’ampliamento dell’offerta sportiva con nuove discipline e l’organizzazione di eventi che uniscano sport e solidarietà. Il Comitato di Biella si prepara così a affrontare le sfide future con il nuovo presidente, con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di crescita per l’intero territorio biellese.

Il primo impegno di Mancino sarà il 9 dicembre 2024 alle ore 21, con il Consiglio che procederà all’assegnazione delle cariche e all’approvazione del Bilancio Preventivo per il 2025.

Corsi di Sci con il CSI per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di sci organizzato dal CSI Biella e dedicato ai bambini dai 6 ai 15 anni, che si terrà nella splendida stazione sciistica di Champorcher (AO) durante la stagione invernale 2025.

Il corso avrà inizio sabato 11 gennaio 2025 e si svilupperà per cinque sabato consecutivi (11, 18, 25 gennaio e 1, 8 febbraio 2025). Ogni lezione durerà tre ore, per un totale di 15 ore di attività, distribuite su tutto il periodo. Le lezioni saranno gestite dai maestri della Scuola di Sci di Champorcher, un team di professionisti con anni di esperienza nell’insegnamento ai più giovani, che sapranno come combinare tecnica, sicurezza e divertimento.

Per garantire una didattica di alta qualità, ogni gruppo sarà composto da un massimo di 6-7 allievi per maestro. Questo permetterà un’attenzione personalizzata, in modo che ogni bambino possa progredire al proprio ritmo, sentendosi sempre seguito e supportato.

Un aspetto importante da sottolineare riguarda i bambini di 6 e 7 anni: per loro, durante le prime lezioni, è obbligatorio essere accompagnati almeno da un genitore. Questo garantirà non solo la sicurezza dei più piccoli, ma anche un’esperienza familiare che arricchirà ulteriormente il corso.

Le iscrizioni sono aperte, ma i posti sono limitati: per maggiori informazioni o per iscriverti al corso, puoi contattare il numero 3358145072.