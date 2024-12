Il Team Spazioforma brilla nella Gara di MMA e Grappling

Lo scorso weekend, il team Spazioforma di Biella ha partecipato con successo alla gara di MMA e Grappling svoltasi a Castelletto Ticino, ottenendo risultati straordinari. Gli atleti della palestra biellese hanno dimostrato il frutto del loro duro lavoro e della preparazione meticolosa sotto la guida del tecnico Basilio Tazio.

Lemuel Chiarini al debutto nella classe B -70kg, ha conquistato una vittoria spettacolare per KO in meno di un minuto. Il giovane atleta, alla sua prima esperienza nelle MMA, ha dominato il match dall'inizio alla fine, impressionando il pubblico con la sua determinazione e tecnica. L'atleta ha anche ottenuto il secondo posto nella categoria Grappling cinture bianche.

Domenico Varese nelle MMA categoria -84kg, ha vinto ai punti dopo un match emozionante e ricco di azione. Grazie a proiezioni spettacolari e una solida gestione sia nella fase in piedi che a terra, Domenico ha dimostrato una preparazione impeccabile e un grande spirito combattivo. Rmouz Najib e Luca Olivero nelle MMA hanno combattuto match molto equilibrati, cedendo ai punti ai rispettivi avversari. Najib ha conquistato il primo posto nel grappling a pari merito con Domenico Varese. Luca Olivero, invece, si è fermato nelle fasi preliminari del torneo di grappling.

Luca Orizand nella categoria +80kg, ottiene il secondo posto dopo aver superato diversi avversari negli incontri preliminari. Si deve poi arrendere in finale ad un avversario più esperto. Il tecnico, Basilio Tazio si è detto soddisfatto delle prestazioni dei propri atleti: “Il lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti. Gli allenamenti continueranno intensamente anche durante le festività natalizie per prepararci ai prossimi impegni sportivi.”