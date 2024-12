Bonprix TeamVolley, un'altra gioia in trasferta: espugnata Alba

Bastava sbloccarsi. Dopo la prima a Milano, il Bonprix TeamVolley infila anche la seconda vittoria consecutiva in trasferta: 3-1 in rimonta sul difficile campo di Alba. Tre punti che rafforzano il quinto posto in classifica nel girone nazionale di Serie B2. Coach Fabrizio Preziosa ha frecce affidabili nel suo arco: Caimi al palleggio e Filippini opposto, la confermata coppia di centrali Bonini-Macchieraldo, Fizzotti libero con Gualinetti, Biasin e Diego ad alternarsi in banda.

Primo set favorevole alle langarole, reduci da un periodo movimentato ma comunque forti. E dire che il Bonprix parte bene, sfruttando i muri di un’ispirata Macchieraldo, almeno fino all’1-4. Il livello della battuta cala però drasticamente e Alba sorpassa e scappa. Lo staff biancoblù chiama time-out sul 12-10 e poi sul 18-13: entrano Diego, Francoli e Daffara ma ormai la frazione è andata. Il 25-18 sembra far presagire una partita breve. E invece no! La reazione del TeamVolley arriva, sebbene non da subito. Il secondo parziale di gara ha lo stesso copione del primo: una valanga di errori al servizio delle lessonesi spiana la strada ad Alba. Il time-out sul 10-6 è quello che ribalta la serata. Diego e compagne infilano un 2-7 di parziale, sfruttando il magic moment offensivo di Gualinetti. L’equilibrio resiste fino al 17-16, poi tre punti consecutivi delle biancoblù forzano il primo “tempo” della panchina albese, bissato sul 18-22.

Non è finita: 5-0 di parziale per le padrone di casa e set che si capovolge ancora. Inizia la fase dei set-point sprecati: uno da Alba, poi due dal TeamVolley e ancora uno da Alba sul 27-26. Gualinetti, Macchieraldo e ancora Gualinetti in pipe mettono la firma finale su un agonico (ma fondamentale) 27-29. Alba percepisce il colpo in avvio di terza frazione e sull’1-4 per il Bonprix il gioco è già fermo. Le biancoblù provano a dare varie spallate alla partita, ma le padrone di casa replicano sempre con puntualità. Il set rimane in bolla fino all’ultimo. Sul 15-14 fa il suo esordio anche Fallarini al centro, poi coach Preziosa chiama a raccolta le sue ragazze dopo i due punti avversari del 18 pari. Sul 22-22 la tensione è alta, Alba la patisce e sbaglia due battute pesantissime. Un attacco centrale di Bonini sigilla il 23-25 e il primo punticino in classifica. Le crepe nelle certezze delle langarole si spalancano e nel quarto set non c’è quasi partita. Questo l’andamento del punteggio fino all’esaurimento dei time-out casalinghi: 1-5, 2-10, 6-12, 8-16.

Il TeamVolley tuttavia alza il piede dall’acceleratore a qualche metro dalla linea del traguardo. Il gap di vantaggio si assottiglia e si dimezza, ma il 21-25 appoggiato a terra da capitan Diego mette fine alle ostilità. Coach Fabrizio Preziosa commenta così: “Una partita molto difficile, che ha mostrato due facce. Nel primo set siamo partite forte, con precisione, logica e tecnica. Poi un turno di battuta di Alba ci ha fatte andare in bambola, ci siamo perse inanellando una lunga serie di errori: una frazione proprio brutta. Stessa storia all’inizio del secondo set, dove però abbiamo iniziato a difendere meglio, allungando le azioni come avevamo deciso. Abbiamo forzato gli errori avversari, che ci hanno aiutato quando ancora non eravamo in controllo. Ci hanno riprese in due occasioni, ma sul punto-a-punto siamo state brave a resistere: le loro imprecisioni ci hanno fatto respirare. Abbiamo vinto in volata, più sulla resilienza che sulla qualità o il merito, ma anche su questo dobbiamo saper giocare. Una volta sbloccate, abbiamo gestito e sfruttato il piano-partita degli scambi lunghi, vincendo ancora ai vantaggi. L’ultimo set è stato un monologo, abbiamo spinto dall’inizio e mantenuto la serenità quasi fino all’ultimo. Una vittoria importante, perché dà continuità al ciclo di tre vittorie consecutive, la seconda fuori-casa. Grande la reazione, bene così. Ci prepariamo all’ultima partita del 2024 a Lessona, ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico, per festeggiare al meglio il Natale e per dare un seguito a quanto stiamo facendo. Avanti così”.

Mvp di serata (con 26 punti a referto) la banda Letizia Gualinetti: “È stata una partita sicuramente faticosa, in cui abbiamo giocato molto punto-a-punto e con svariati momenti cruciali, in cui si è deciso l’andamento del match. Nel primo set non siamo state capaci di mettere in atto ciò che abbiamo allenato durante la settimana, poco mobili in difesa e non in grado di prendere ritmo. Nel secondo ci siamo riprese, pur non partendo bene: palla dopo palla siamo riuscite a rimetterci in carreggiata. Con pazienza e partendo dal muro-difesa, da dove nascono le nostre rimonte. Dal terzo set in poi, siamo state brave a prendere entusiasmo e a reggere nelle fasi cruciali. Abbiamo lavorato come una squadra: i cambi sono stati fondamentali ed efficaci e ci hanno portate alla vittoria”.

Asd L’Alba Volley - BONPRIX TEAMVOLLEY 1-3 (25-18/27-29/23-25/21-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara, Biasin, Gualinetti 26, Diego 15, Francoli, Macchieraldo 6, Bonini 7, Fallarini 2, Filippini 8, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.