TeamVolley: Bonprix espugna Milano.

“Ci voleva Sant’Ambrogio”. Nel grande giorno di festa del capoluogo meneghino, il Bonprix TeamVolley infligge un netto 3-0 al Guffanti Milano e si regala la prima vittoria esterna in questo avvio di stagione di Serie B2 nazionale. Non c’è stata storia al “Puecher”: i tre punti rafforzano il quinto posto in classifica.

CRONACA

Con capitan Diego ancora incerottata, coach Fabrizio Preziosa mette in banda Gualinetti e Biasin, Caimi palleggio e Filippini opposto, Fizzotti libero con Bonini e Macchieraldo centrali.

Primo set che parte in equilibrio, ma solo fino all’8 pari. A quel punto, il TeamVolley infila un 1-7 di parziale che piega il set. Milano chiama il tempo e rischia un doppio cambio. Sull’11-18 firmato Biasin è ancora la panchina di casa a fermare il gioco, mentre nel Bonprix fa il suo esordio Francoli in battuta. Il set è saldamente nelle mani delle lessonesi: entra Daffara e poi anche Diego, per riprendere il ritmo-partita. L’attacco che vale il 18-25 porta in calce la sua firma.

Guffanti è chiamato ad una reazione nella seconda frazione di gioco. I tre punti consecutivi che valgono il 6-4 sono il primo vantaggio della serata, subito vanificato dal Bonprix (e dagli errori delle stesse milanesi) per il 10 pari. Si prosegue a braccetto per qualche scambio, ma le imprecisioni delle padrone di casa si accumulano e il TeamVolley scappa. Gualinetti forza il time-out sul 14-17, poi sale in cattedra Macchieraldo: la centrale realizza quattro punti consecutivi che decidono il parziale. Sul 17-23 è ancora Milano a provare il tutto per tutto, ma come accaduto in precedenza Diego entra in campo e chiude i conti per il 17-25.

Terzo set subito colorato di bianco e blu. Guffanti segna solo il primo punto, poi cinque di fila del Bonprix rivoltano l’inerzia. I riflettori se li prende anche Bonini, tra muri, attacchi e servizi vincenti. Sul 6-12 Milano interrompe il gioco, ma il destino è segnato. Un attacco dalla seconda linea di Biasin vale il 14-20: a quel punto, il TeamVolley alza il piede dall’acceleratore e con un 4-0 di parziale Milano costringe coach Preziosa a richiamare la truppa a bordo campo. Una buona idea: con le idee più chiare una pipe di Gualinetti spegne le luci del “Puecher” sul 20-25.





Coach Fabrizio PREZIOSA: “Siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo preparato. Tatticamente senza dubbio, perché abbiamo limitato i punti forti di Milano. Qualcosa che abbiamo spesso dimostrato di saper fare, anche nelle partite precedenti. Più che altro, abbiamo modificato la tipologia di lavoro durante la settimana di allenamenti: la scelta è stata quella di puntare molto sul ritmo, sull’intensità, sulle ripetizioni. Volevamo migliorare la collaborazione nelle situazioni più intricate, ma anche la gestione dei colpi: quando forzare e quando invece giocare uno scambio lungo. Quest’ultimo era il nostro punto forte. Abbiamo tenuto la partita sempre in pugno, tranne alcuni momenti del secondo e terzo set, ma sono bastati i giusti time-out per ripartire forte. Mettere insieme tutto, la parte tattica e mentale, è stato decisivo. La vittoria vale i primi tre punti in trasferta e un passo avanti importante in classifica, ma più che altro tanti spunti di cui fare tesoro. Ci aspetta un’altra partita molto tosta ad Alba, campo difficilissimo dove cercheremo altre conferme. Intanto ci godiamo la vittoria, bella soprattutto per come l’abbiamo ottenuta”.

Mvp di serata (con 11 punti a referto) la centrale Giulia MACCHIERALDO: “Siamo molto contente per il risultato di questa partita: ci siamo espresse bene, mantenendo il livello di attenzione alto. Siamo entrate in campo cariche al massimo, consapevoli del fatto che avevamo svolto un buon lavoro in settimana. Finalmente ne abbiamo colto i frutti, anche in un campo diverso da quello di Lessona. Abbiamo concesso poco alle avversarie, riuscendo ad arginare i loro punti di forza e ad imprimere il nostro ritmo. Altri fattori importanti sono stati il divertimento e il supporto che ci siamo date nei momenti più tesi della partita. Questa settimana torniamo in palestra con il sorriso e la voglia di fare ancora meglio”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 9a giornata

Milano Team Volley Guffanti Group - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

(18-25/17-25/20-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi, Daffara 1, Biasin 9, Sola ne, Gualinetti 10, Diego 4, Francoli, Macchieraldo 11, Bonini 5, Fallarini ne, Filippini 7, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.