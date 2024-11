Violenza sulle donne, Biella e provincia dicono no tra panchine rosse, mostre, letture e passeggiate FOTO e VIDEO

Violenza sulle donne, Biella e provincia dicono no tra panchine rosse, mostre e passeggiate

Violenza sulle donne. Biella e diversi altri Comuni della Provincia ieri lunedì 25 novembre, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, hanno celebrato la giornata tra iniziative di vario genere: mostre, posa di panchine rosse, passeggiate e letture, momento di riflessioni.

Alla Pro Loco di Vigliano i volontari hanno allestito un'installazione davanti ai locali dell'associazione.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata su tale tematica, ha aderito con in consueto entusiasmo all’iniziativa ha illuminato nella giornata del 25 novembre, la sede del Comando Generale a Roma. Analogamente, a Biella, verrà illuminata di arancione la sede del Comando Provinciale di via Rosselli.

All'IIS Gae Aulenti di Biella, nella sede di Città Studi, è stata allestita la mostra #StradeParallele. Shamsia Hassani - Street Art Afghana, realizzata dall'Associazione Mafalda VocidiDONNE odv.

La casa rifugio per donne vittime di violenza a Biella ha accolto nell'ultimo anno 29 donne e 31 bambini. "Non si tratta di donne solo del nostro territorio ma anche che arrivano da fuori provincia, quando si è reso necessario" spiega la referente Alessandra Musicò.

A Zumaglia le donne dell’amministrazione comunale hanno voluto condividere la loro vicinanza con un’iniziativa simbolica ma densa di significato: scarpe rosse e palloncini rossi, ormai emblemi di questa ricorrenza, sono stati esposti davanti al Comune per ricordare quanto sia essenziale proseguire nel lavoro svolto al riguardo.

Il Centro Commerciale I Giardini di Biella, nella giornata di ieri 25 novembre ha inaugurato l'installazione di una panchina rossa, accompagnata da una targa commemorativa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne.

Nei giorni scorsi a Benna i cittadini sono stati invitati a realizzare una cartolina, o uno scritto, per trattare proprio di queste tematiche di stretta attualità. Una volta raccolti, gli elaborati sono stati esposti in pubblico per essere letti e condivisi.

A Magnano è stata inaugurata una mostra fatta di pensieri di donne per le donne.

A Biella in collaborazione con varie associazioni del territorio, i sindacati, la Consigliera di Parità, Anpi e Arci, l'associazione Le Parole Fucsia hanno organizzato la manifestazione contro la violenza sulle donne e di genere.

Il Comune di Biella ha illuminato di rosso Battistero, a partire dalle ore 17,30, e ci sono state delle letture da parte della Consulta Studentesca Provinciale di pensieri a firma dei ragazzi delle superiori.

A Cossato ieri, presso i Giardini Pubblici c'è stata la performance teatrale del Gruppo teatrale d’istituto “I copioni” del Liceo Cossatese e Vallestrona, quindi la camminata di sensibilizzazione nelle vie del centro; al termine, nel viale pedonale lungo il torrente Strona, è stata inaugurata una nuova panchina rossa.