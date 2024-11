Rocchi: A Magnano per dire alle donne che noi stesse siamo la speranza di un mondo senza violenza

Ieri mattina si è svolta a Magnano l’inaugurazione di una mostra fatta di pensieri di donne per le donne: non soltanto per sottolineare ancora una volta, dopo i recenti fatti di cronaca, che la violenza e i femminicidi sono purtroppo ancora un male grave della nostra società, ma anche per dire a tutti che gli anticorpi esistono, e siamo noi. Noi donne prima di tutto, ma anche noi persone: oggi istituzioni, cittadini, hanno partecipato all’inaugurazione di una mostra di pensieri per affermare con forza il nodo educativo, perché la violenza sulle donne trova la sua origine innanzitutto nel modo in cui si concepiscono la realtà e la condizione della donna.

La speranza per una società diversa risiede dunque nell’esempio di donne coraggiose, capaci, intraprendenti che hanno costruito questo Paese e a cui tutte noi, in primo luogo noi donne impegnate in politica, dobbiamo rifarci, per portare avanti il loro lavoro e andare oltre: ogni giorno, in questioni grandi e meno rilevanti, perché questo cammino richiede determinazione.