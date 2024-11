Giornata contro la violenza sulle donne, a Zumaglia esposte scarpette rosse. Comune: “Non siete sole”

Anche quest’anno, il comune di Zumaglia si è mobilitato per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le donne dell’amministrazione comunale hanno voluto condividere la loro vicinanza con un’iniziativa simbolica ma densa di significato: scarpe rosse e palloncini rossi, ormai emblemi di questa ricorrenza, sono stati esposti davanti al Comune per ricordare quanto sia essenziale proseguire nel lavoro svolto al riguardo.

Nonostante le donne abbiano sofferto molto nel passato e continuano tutt’oggi purtroppo a essere vittime di violenza, ad oggi si avverte una maggiore consapevolezza del loro valore. Sempre più si consolida una rete di sostegno e solidarietà, indispensabile per affrontare questo problema. L’iniziativa di Zumaglia non è soltanto simbolica, ma vuole essere un messaggio forte e chiaro per comunicare: non siete sole!

Le donne, indipendentemente da come scelgano di presentarsi sono e saranno sempre persone che meritano rispetto, riconoscimento e valore. L’evento è inoltre punta ad essere un’occasione per riflettere, ma soprattutto per rinnovare l’impegno collettivo ed ispirare all’azione: il rispetto non è solo un valore da celebrare, ma una responsabilità che tutti devono portare avanti.