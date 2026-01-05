Roma, domani si chiude l’ultima Porta Santa: si conclude il Giubileo 2025

Domani mattina, 6 gennaio 2026, nella Basilica di San Pietro a Roma, verrà chiusa l’ultima Porta Santa ancora aperta, segnando la conclusione ufficiale dell’Anno Santo iniziato il 24 dicembre 2024.
La cerimonia prenderà il via alle 9.30 e sarà accompagnata dalla celebrazione della messa. Successivamente, alle 12, i fedeli presenti in piazza parteciperanno alla preghiera dell’Angelus con la benedizione papale.
La chiusura della Porta di San Pietro segna il momento finale del Giubileo 2025, un evento che nei mesi scorsi ha visto la partecipazione di milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Anche tante persone dal biellese in questi mesi hanno raggiunto Roma per il giubileo, famiglie, ragazzi, interi oratori.