Biella, riapre il ponte che collega il Favaro con Pralungo

Verrà inaugurato domenica 11 gennaio, alle 11, il ponte che collega la frazione Favaro di Biella con la frazione Valle di Pralungo, restituendo piena funzionalità a un’infrastruttura storica e strategica per la viabilità locale.

L’intervento rappresenta il risultato di un articolato percorso tecnico e amministrativo avviato nel 2022 e reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La cronistoria dell’opera prende avvio nel novembre 2022, con la comunicazione al comune di Pralungo dell’assegnazione di 1.010.000 euro di fondi PNRR tramite la Regione Piemonte e la successiva firma dell’accordo nel marzo 2023. Il progetto è stato seguito dal Settore Regionale Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.



Il cantiere è stato avviato il 28 agosto 2024 e si è concluso il 17 dicembre 2025. Le prove di carico, che verranno effettuate nel corso della settimana, confermeranno la piena sicurezza e funzionalità della struttura e l’ufficialità dell’apertura. Grazie alle economie di progetto emerse nell’estate 2025, è stato inoltre possibile ampliare l’area di ingresso al ponte e migliorare ulteriormente la sicurezza stradale mediante la posa di barriere di sicurezza in legno-acciaio.



Il ponte presenta un andamento rettilineo ed è carrabile. È costituito da un’unica campata ad arco ed è realizzato interamente in muratura di pietra, con fondazioni direttamente appoggiate sul substrato roccioso dell’alveo e delle sponde del torrente Oropa. La struttura mostrava evidenti segni di ammaloramento che, negli anni, avevano comportato la progressiva limitazione del transito ai mezzi superiori alle 3 tonnellate, fino alla completa chiusura. L’attraversamento insiste su un corso d’acqua dal tipico regime prealpino, caratterizzato da piene autunnali e primaverili e da magre accentuate nei periodi estivi e invernali. In caso di precipitazioni eccezionali, l’Oropa può generare importanti onde di piena, con potenziali rischi per il territorio circostante.

“Gli interventi di consolidamento hanno avuto come obiettivo principale il rafforzamento strutturale complessivo dell’opera, garantendo durabilità e sicurezza anche in circostanze eccezionali, come eventi alluvionali purtroppo sempre più frequenti – spiega il sindaco di Pralungo Raffaella Molino - Un'opera che coniuga tutela del patrimonio infrastrutturale esistente e messa in sicurezza, restituendo al territorio un collegamento fondamentale per la mobilità quotidiana e lo sviluppo locale. L’amministrazione comunale di Pralungo desidera ringraziare tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera e gli abitanti delle due frazioni, che hanno a lungo sopportato i disagi legati alla chiusura del ponte, ora finalmente superati nel migliore dei modi”.