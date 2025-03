Biella, lo sport e le nuove generazioni in prima linea contro la violenza di genere

Il Comune di Biella rafforza il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne con un’iniziativa che unisce sport e sensibilizzazione sociale. Nell’ambito del progetto “Panchine Rosse”, nato nel 2017 con l’installazione della prima panchina simbolo della lotta alla violenza di genere, il Tavolo delle Panchine Rosse presieduto dall’Assessore alle Pari opportunità del Comune di Biella Isabella Scaramuzzi, per il 2025 ha messo in calendario un nuovo ciclo di eventi focalizzati sulle giovani generazioni.

E tra le prime azioni in programma, spiccano due tornei sportivi dedicati agli studenti delle scuole superiori: il primo che si è tenuto il 20 marzo al Palazzetto dello Sport (PalaPajetta) e presso la piscina Rivetti, durante il quale si sono disputati i campionati studenteschi di basket, mentre oggi, 26 marzo, quando il campo della BRC di via Salvo D'Acquisto ospiterà i campionati studenteschi di rugby. Ed i ciascuna delle giornate, dopo le finali e prima della premiazione, è stato concordato con i rappresentanti degli istituti superiori presenti al Tavolo delle Panchine Rosse un momento di riflessione con gli studenti, volto proprio ad approfondire il tema della parità di opportunità nello sport, e della prevenzione della violenza di genere. In entrambi i casi si tratta di eventi che vedono coinvolti oltre 300 tra atleti e alunni, e obiettivo dell'iniziativa è diffondere il messaggio “Fai la differenza, ferma la violenza”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Biella, gli istituti scolastici locali e numerose associazioni del territorio, tra cui l’Associazione Underground Odv, partner ufficiale del progetto. Per il suo contributo alle attività di sensibilizzazione, l’ente riceverà un finanziamento comunale di 3.013,46 euro.

Il Comune di Biella attraverso la delibera di giunta che ha previsto queste iniziative, sottolinea l’importanza dello sport come veicolo per combattere stereotipi e radici culturali della violenza di genere. Attraverso eventi come questi, si punta a coinvolgere attivamente i giovani in un percorso di consapevolezza e cambiamento culturale.

Il progetto delle Panchine Rosse, che ha ormai assunto una dimensione sovracomunale, continua così a crescere, consolidando la rete di istituzioni e associazioni impegnate nella prevenzione della violenza di genere e nella promozione di una cultura di rispetto e uguaglianza.