Ad oggi sono 104 le donne uccise per femminicidio nel 2024: A Biella si dice No alla violenza sulle donne FOTO e VIDEO

A Biella si dice No alla violenza sulle donne - Foto e Video Baù per newsbiella.it

Anche quest'anno, in collaborazione con varie associazioni del territorio, i sindacati, la Consigliera di Parità, Anpi e Arci, l'associazione Le Parole Fucsia ha organizzato la manifestazione contro la violenza sulle donne e di genere.

"Ad oggi sono 104 le donne uccise per femminicidio nel 2024. Mentre nel corso degli ultimi 20 anni gli omicidi sono diminuiti, i femminicidi no: il numero delle donne uccise da partner, ex o familiari non scende. La violenza che permea la vita delle donne e delle soggettività oppresse è ampia, diffusa e sistemica. Serve perciò un intervento culturale e comunitario per arginare un problema strutturale"

Oggi,23 novembre, sin tanti in piazza per manifestare rabbia e dolore. E' stato portato un telo rosso, lungo centinaia di metri, con scritti sopra i nomi di tutte le donne uccise quest’anno. Il corteo ha attraversato le vie del centro con interventi delle realtà partecipanti; da via Italia fino a Piazza Vittorio Veneto, via Lamarmora, via Garibaldi ed è terminato in Piazza Duomo.