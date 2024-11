TeamVolley: "Succede solo a chi ci crede, anche Vigevano si ferma a Lessona".

Serviva un’impresa, ed impresa è stata. Il Bonprix TeamVolley infligge la prima sconfitta stagionale alla Florens Vigevano, che arrivava a Lessona imbattuta e senza aver perso neppure un set nel girone di Serie B2 nazionale. Ci sono voluti cinque parziali e vari giri sulle montagne russe, ma il 3-2 finale è semplicemente da applausi. Contro tutto e contro tutti.

La partita

Coach Fabrizio Preziosa deve fare a meno della banda Letizia Gualinetti, principale bocca da fuoco offensiva. Al suo posto c’è “Bibi” Biasin, di fianco a capitan Diego. Caimi palleggio, Filippini opposto e Fizzotti libero. Bonini e Macchieraldo centrali.

La partenza del primo set vede un Bonprix generoso condurre nel punteggio, complice una Florens partita a giri davvero bassi. Tutti si aspettano l’inevitabile crescita, eppure è proprio Biasin a forzare il prime time-out del coach vigevanese Colombo sul 14-11. La Florens ne esce bene e ricuce qualcosa, ma sul 18-15 è ancora la panchina pavese a fermare il gioco. Qualche imprecisione e una curiosa chiamata arbitrale ristabiliscono l’equilibrio, ma un muro di Diego, una bomba di Filippini e un ace di Caimi fanno volare il Bonprix. Un’infrazione ospite su un attacco di Diego regalano il 25-20 alle Biancoblu, è il primo set perso da Vigevano in questa stagione.

Secondo parziale che vede la reazione di Vigevano, anche grazie al blackout del Bonprix. Pronti-via e sull’1-5 coach Preziosa ferma le operazioni. Una saggia idea, perché di lì a poco una palletta di Diego varrà addirittura l’8 pari. La Florens riprende l’inerzia buona, stoppata da una doppietta di Bonini per il 13-14. Le pavesi fanno davvero soffrire ogni punto, mentre non si può dire il contrario: il secondo time-out lessonese arriva sul 14-18. Entra Francoli per servire, anche bene; un muro di Macchieraldo e un ace di Francoli scaldano l’ambiente e portano al tempo di coach Colombo sul 18-19. Il primo fischietto regala un punto a Vigevano su una battuta larga di mezzo metro, ma una splendida reazione del TeamVolley vale il secondo time-out ospite sul 22 pari. La Florens annulla due set-point, è un finale bollente: capitan Diego martella il 27-25 che fa esplodere il Palasport di Lessona.

Terza frazione e subito altro punticino regalato alle ospiti, ma ancora una volta il TeamVolley ne approfitta per mettersi in partita. Un parziale della Florens sblocca l’equilibrio, viziato anche da qualche errore di troppo al servizio del Bonprix. Coach Fabrizio Preziosa ferma il gioco sull’11-14, complici due punti pesanti di Vigevano (ace in battuta poco dopo un lunghissimo scambio). Il turno in battuta di Bellinzona è mortifero e piega il set nelle mani delle pavesi, che salgono di colpi e intensità, soprattutto a muro e al centro. Altro time-out lessonese sul 15-19, ma ormai è tardi: un errore in battuta di Diego costa il 20-25.

Una serie di errori cruenti del Bonprix apre il quarto set e sul 2-5 la panchina biancoblù sceglie di fare due chiacchiere, perché Natale è ancora lontano e per i regali c’è tempo. Purtroppo l’inerzia è tutta a favore della Florens, ancora sull’8-16. Lo spettacolo in campo evapora, i pasticci aumentano: è il set meno divertente della stagione e Vigevano se lo prende con merito e senza affanni. Rientrano Daffara e Francoli, ma da segnalare è il debutto assoluto in Serie B2 nazionale di Virginia Sola, classe 2009 e prodotto del vivaio biancoblù. Il tabellone dice 11-25 e si va al tie-break.

Quinto set che come sempre è una roulette. Il primo giro fa cadere la pallina sul blu ed è time-out Vigevano sul 5-2. Le pavesi piazzano un paio di colpi, ma si cambia campo sull’8-4 grazie a un ace da sogno di Filippini. Coach Colombo chiama a rapporto ancora sul 9-4. Il turno in battuta di Filippini scava un bel gap, Francoli rientra per servire a sua volta. Sul 13-9 è Preziosa a indicare la “T”. Il punto della vittoria lo firma proprio Biasin, che chiude alla perfezione il cerchio della serata. Finisce 15-10: a Lessona non si passa!

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Partita difficile, il valore dell’avversario era noto e lo abbiamo apprezzato sul campo, specie nel terzo e quarto set. Nei primi due abbiamo giocato molto bene, mentre loro avevano un po’ il freno a mano tirato. Siamo state brave a reagire al tie-break, dominando tutta la frazione soprattutto dal punto di vista fisico,dove ne avevamo di più. Per noi era molto importante vincere, per riprenderci i due punti persi a Milano, per di più contro una squadra di vertice, cosa che non avevamo fatto a Moncalieri e Alessandria. Avevamo giocato alla pari se non meglio, ma senza raccogliere nulla. Questa vittoria vale doppio ed è il frutto del lavoro settimanale: abbiamo spinto tanto, con una metodologia improntata sulla resistenza e sul rendimento. Vigevano era la numero uno del girone, ma noi proviamo sempre a vincere. A Lessona poi è sempre difficile giocare. Se ci avessero detto sette giorni fa che ci saremmo presi questa soddisfazione, forse non ci avremmo creduto. Le qualità però le abbiamo, riusciamo a esprimerle a tratti ma questa vittoria è meritata”.

Mvp di serata, la banda Veronica FRANCOLI: “Sudatissima, forse nemmeno ci aspettavamo un risultato del genere. Abbiamo messo l’anima per vincere, in settimana poi ci siamo allenate in maniera molto più pesante rispetto al solito. Sapevamo che Vigevano sarebbe stato un avversario tosto, però possiamo dire che tutta la fatica fatta si vede bene in partita. Ci mancava anche una giocatrice importante come Leti Gualinetti, ma ovviamente questa vittoria la dedichiamo anche a lei. Siamo una squadra, vinciamo o perdiamo tutte insieme”.

Di seguito il tabellino

SERIE B2 Girone A - 6a giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – Pallavolo Florens 3-2

(25-20/27-25/20-25/11-25/15-10)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara, Diego 17, Biasin 15, Francoli 3, Sola, Filippini 18, Bonini 8, Macchieraldo 7, De Carlini ne, Fallarini ne, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.