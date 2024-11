Anche le Forze dell'Ordine a Wooooow!Biella FOTO Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Prosegue la due giorni di Wooooow!Biella, ricca di eventi, incontri e workshop, pensata per offrire agli studenti delle scuole medie e superiori e alle loro famiglie, alle persone in cerca di occupazione, una panoramica completa sulle opportunità educative e lavorative del territorio biellese.

E tra gli stand ci sono anche quelli delle forze dell'ordine, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza.

In particolare nella giornata di oggi 16 novembre saranno esposti gli stand fino alle 18, nella Palazzina Universitaria (piano terra), per chi ha un’idea di impresa o vuole svilupparla, è in cerca della prima occupazione, desidera scrivere un CV efficace, approfondire le proprie competenze personali e professionali o conciliare vita e lavoro.

IT’S MY LIFE: 10.00 - 18.00 nella Palazzina Universitaria (primo piano)

Salone di orientamento organizzato da BI Young, dedicato agli studenti delle Scuole Superiori interessati a esplorare opportunità presso Università, ITS e Accademie. La giornata offrirà l'opportunità di visitare oltre 30 stand informativi e di partecipare a lezioni simulate.Test orientativo "performanse" a cura di Obiettivo Orientamento Piemonte; a seguire incontro con il Gruppo Giovani Imprenditori e il Comitato Piccola Industria di Unione Industriale Biellese e i Giovani Imprenditori di CNA per colloqui orientativi.

VERSUS: 10.00 - 18.00 al Centro Congressi

Versus è l'iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, che consente di conoscere e incontrare gli Istituti Superiori Biellesi. Versus è realizzato da SBIR - Scuole Biellesi In Rete. Test orientativo "sorprendo" a cura Obiettivo Orientamento Piemonte; a seguire incontro con il Gruppo Giovani Imprenditori e il Comitato Piccola Industria di Unione Industriale Biellese e i Giovani Imprenditori di CNA per colloqui orientativi.