Litigano per un'auto usata a Vigliano Biellese, uomo finisce in ospedale

Lite per un'auto usata a Vigliano Biellese

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri venerdì 11 aprile a Vigliano Biellese, dove una discussione tra due uomini è degenerata richiedendo l'intervento delle forze dell’ordine. Al centro del contendere, la compravendita di un’auto usata.

Secondo quanto ricostruito, un uomo del 1977 si è presentato presso l’abitazione di un altro soggetto, classe 1975, per lamentarsi di presunti problemi riscontrati sul veicolo acquistato nei giorni precedenti. Il confronto tra i due sarebbe presto degenerato in una lite dai toni accesi, culminando secondo le prime ricostruzioni in un’aggressione fisica.

Sul luogo dove era in corso la lite sono arrivati Carabinieri, le parti sono state rese edotte delle rispettive facoltà di legge e un uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.