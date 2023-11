“WOOOOOW! Io e il mio futuro”: quasi 4000 partecipanti all'edizione 2023, FOTO

Sono stati quasi 4000 i partecipanti a “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio che si è svolto venerdì 3 e sabato 4 novembre a Città Studi.

Le diverse anime del salone hanno suscitato grande interesse. Versus, il salone dell’orientamento dedicato alla scelta della scuola superiore, ha messo a disposizione di studenti e famiglie tutte le informazioni utili a scegliere il percorso dopo la scuola "media".

It’s My life, l’orientamento post diploma di BIyoung ha segnato il record con 42 università presenti. Sono state molto seguite anche le lezioni universitarie simulate mentre ha riscosso notevole successo la possibilità di realizzare il test iMaspi, un test attitudinale, utile sia ai ragazzi che agli adulti, perché aiuta a orientarsi sia verso il mondo del lavoro sia quello universitario. Per la prima volta, inoltre, erano presenti a Wooooow la Rete degli Istituti Tecnici Superiori Piemonte e le Academy regionali con l'Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs e l'Academy Mobilità.

Infine, si conferma la buona riuscita di IOLAVORO, l'evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte, dedicato al mondo del lavoro per persone in cerca di occupazione, aziende, agenzie per il lavoro, recruiter e professionisti.

Presenti a Wooooow anche gli stand istituzionali, in particolare quello della Provincia di Biella, per la prima volta al salone, e quelli delle forze dell'ordine.

Molto seguito anche l'incontro Provare per crescere in cui Maria Vittoria Merloni, Giulio Xhaet e Flavio Tranquillo hanno raccontato con generosità la propria esperienza, mettendo in luce percorsi personali non scontati. E' emerso un messaggio comune ai ragazzi e alle famiglie in sala: il coraggio di scegliere in base alle proprie priorità e passioni, nella consapevolezza che non esistono strade giuste e che ognuno deve seguire i propri tempi, senza sentirsi in svantaggio o in ritardo. E' stato evidenziato che gli errori fanno parte del successo, così come i tentativi sono esperienze che contribuiscono alla buona riuscita di un progetto. E che, più del talento, bisogna impegnarsi con costanza e serve la capacità di divertirsi facendolo.

L'evento

“Wooooow! Io e il mio futuro” è organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. L’evento biellese è organizzato da: Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BIyoung, Scuole Biellesi in Rete, con il patrocinio della Regione Piemonte e grazie al sostegno di: Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Comune di Biella, Confindustria Piemonte, Città Studi Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Provincia di Biella e ANCE Biella.