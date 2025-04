Candelo inaugura la mostra “80 anni di libertà” del Circolo Mosaico.

Sarà inaugurata sabato 12 aprile 2025, alle ore 10.30 presso la sala delle cerimonie del Comune di Candelo, la mostra “80 anni di libertà”, promossa dal Circolo Mosaico con il patrocinio del Comune. Attraverso una selezione di documenti e fotografie, l’esposizione ripercorre i momenti cruciali che, dalla caduta del fascismo alla Resistenza, hanno condotto alla Liberazione, restituendo memoria e volto a una parte fondamentale della nostra storia locale.

La mostra sarà visitabile fino al 27 aprile, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, con orario 10-13 e 15-17.

Il Circolo Mosaico, fondato a Candelo nel 2010 e presieduto da Franca Spina, opera da anni nella ricerca storica e nella valorizzazione della memoria della comunità candelese. Con il contributo di un gruppo di volontari, il Circolo ha promosso numerose iniziative culturali — mostre, rappresentazioni e pubblicazioni — con l’obiettivo di ricomporre, come in un mosaico, le tessere del passato per custodire le radici della collettività.