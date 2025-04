Obiettivo Sabato al Valli Biellesi, 1° Memorial Umberto Drago.

Obiettivo Sabato presente alla manifestazione in occasione del 12° “Valli Biellesi”, gara di regolarità classica e turistica. Il Biellese è da sempre luogo storico per i rally e noi abbiamo cercato di catturare l’atmosfera che si prova nell’immergersi in mezzo ad auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale, fotografandole alla partenza in Piazza Martiri della Libertà, in esposizione in Piazza del Duomo a Biella, e infine all’arrivo in via Mazzini a Cossato. In concomitanza con questo evento il Biellese ha ospitato anche la manifestazione “Gli Automobili Centenari nelle Terre Biellesi”, organizzato dal Veteran Car Club di Torino, con una carovana di auto costruite prima del 1918 che ha sfilato a Biella in piazza del Duomo, in via Italia e nel piazzale Casalegno. La sfilata è stata arricchita da equipaggi in abbigliamento a tema che hanno contribuito a rendere davvero unica e originale questa manifestazione, facendo scoprire al grande pubblico le antenate delle nostre auto e incuriosendo grandi e piccini.…

Link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/eventi/nggallery/album/valli-biellesi

I parametri

Fotocamera Nikon D7500, obiettivo 10-20, 1/500 sec. F 5,6 ISO 500

Apertura Zoom 20