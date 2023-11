“It’s my life”: 10 anni di orientamento con un’edizione da record

"It's My Life", il salone dell'orientamento post diploma di Biella, è giunto quest’anno alla sua edizione. Quella che dieci anni fa sembrava essere un’idea irrealizzabile di pochi amici al bar davanti a un caffè, ha raggiunto un traguardo straordinario riunendo più di mille partecipanti e accogliendo ben 43 stand divisi tra università e ITS Academy.

"It's My Life" in questi anni è diventato un punto di riferimento annuale per i giovani studenti delle scuole superiori che cercano di pianificare il proprio futuro accademico e professionale. Quest'anno, però, la manifestazione ha superato ogni aspettativa, attirando studenti desiderosi di esplorare opportunità di studio tra università, provenienti da tutta Italia e non solo, e gli ITS di tutta la regione Piemonte e Lombardia. Gli stand erano affollati di studenti interessati a scoprire le diverse opportunità di studio e le offerte didattiche delle istituzioni partecipanti.

Antonio Marco Camurati, presidente di BiYoung ha affermato: "La decima edizione di 'It's My Life' rappresenta un importante traguardo nella promozione dell'istruzione e dell'orientamento professionale dei giovani. Siamo un gruppo di ragazzi tra i 15 e 22 anni che si impegnano per promuovere il territorio e crediamo che farlo promuovendo anche l’importanza della formazione e dello studio sia importante. Nell’organizzazione di questo evento, ci mettiamo lo stesso entusiasmo di chi lo ha pensato dieci anni fa, perché come loro, ancora oggi, crediamo fortemente in questi valori e nell’importanza della formazione. L'obiettivo di 'It's My Life' è aiutare i giovani a prendere decisioni informate sul loro futuro, e questa edizione è stata un grande successo in tal senso."

L'evento ha infatti offerto anche la possibilità di seguire due lezioni simulate e di fare un autotest attitudinale iMaspi, per aiutare gli studenti ad affrontare la difficile decisione riguardante il loro futuro. Questi programmi hanno fornito, insieme alla conferenza “Provare per crescere”, consigli pratici e orientamenti su come pianificare il proprio futuro. La decima edizione di "It's My Life" ha dimostrato ancora una volta il suo valore come evento educativo di rilievo sul territorio, aiutando a connettere studenti e istituzioni. BiYoung ringrazia tutti partner di Wooooow!Biella con cui ha lavorato perché senza questa forte sinergia tra tutti gli organizzatori, questo risultato non sarebbe stato possibile.