Biella, anche la Provincia presente a WOOOOOW 2024

Anche quest'anno Provincia sarà presente con uno stand a WOOOOOW 2024 (il salone dell'orientamento scolastico, della formazione e del lavoro), il 15 e il 16 novembre a Città Studi, per promuovere la Provincia di Biella e il lavoro nella PA tra i giovani in cerca di formazione e lavoro.

Provincia di Biella come ente di governo del territorio sostiene l’evento e, come lo scorso anno, ha scelto di esserci anche fisicamente: venerdì e sabato sarà quindi presente con uno stand istituzionale, per testimoniare di persona che il lavoro nella Pubblica Amministrazione è sicuramente una possibilità d’impiego nel futuro delle ragazze e dei ragazzi - dopo le superiori o dopo gli studi universitari - ma soprattutto è un’opportunità di valore per crescere professionalmente, per mettere a frutto competenze e conoscenze acquisite e continuare a formarsi, restando aggiornati in molti campi (non ultimo quello della transizione digitale), svolgendo il proprio lavoro al servizio della comunità.

«Invito i ragazzi e le loro famiglie a partecipare numerosi – commenta il presidente di Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo – il Salone dell’orientamento è un’occasione davvero importante e preziosa per potersi informare al meglio sulle varie possibilità a loro disposizione e poter scegliere con maggior consapevolezza il percorso che vorranno intraprendere».

Visitate quindi il nostro stand: le nostre colleghe e colleghi saranno liete e lieti di parlare con voi, rispondere alle vostre domande e curiosità, offrirvi dei materiali informativi e, grazie ad alcuni video, condurvi in un viaggio “virtuale” nel lavoro in Provincia di Biella.