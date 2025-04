Comunicazioni di emergenza via telefono: Alert System arriva direttamente ai cittadini dell'Unione Montana della Valle Elvo

Alert System è il servizio di allerta al quale da tre anni fa capo anche l’Unione Montana della Valle Elvo, che contatta i cittadini e li avvisa in caso di situazioni potenzialmente pericolose, dando informazioni utili per prevenire i rischi.

A gennaio, la giunta dell'Unione ha approvato la delibera per il rinnovo del contratto con Alert System, che nei giorni scorsi è arrivata sui banchi del consiglio. E con i rinnovo è stata introdotta una novità: sarà anche lo stesso cittadino, che d'ora in avanti avrà la possibilità di iscriversi al servizio. La persona che si è registrata potrà ricevere direttamente sul suo telefono le comunicazioni di allerta del proprio Comune.



“E' un servizio gratuito e molto utile ai Comuni, soprattutto in caso di allerta meteo – spiega la Presidente dell'Unione Montana Valle Elvo Monica Mosca – o per informazioni varie, che devono arrivare agli iscritti al servizio dai Comuni dell'Unione. Ed è molto importante in quanto in caso di necessità, il cittadino iscritto sarà avvisato immediatamente. Noi come Unione paghiamo l'abbonamento per tutti i nostri Comuni”.



Per inserire il proprio luogo di interesse, è sufficiente compilare il form di iscrizione nel sito di Alert System. Basterà inserire il nome del Comune, l’indirizzo e il numero di telefono su cui ricevere la notifica. E se il singolo Comune avrà necessità di comunicare qualcosa di importante al cittadini partirà la chiamata o la segnalazione via sms.



Il sistema funziona anche nel caso in cui l’app non sia installata sul telefono inserito in fase di registrazione. Tuttavia, è consigliato scaricare l’app gratuita per smartphone “Alert System Plus”, disponibile su Apple Store e Play Store. Una volta installata, basta inserire come ente il nome di uno dei comuni dell’Unione. Successivamente, andrà inserito il numero di telefono su cui si desidera ricevere la telefonata di allerta e seguire le istruzioni per completare l’iscrizione.