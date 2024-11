“WOOOOOW! Biella”, il salone dell'orientamento scolastico, torna a Città Studi

Wooooow!Biella, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio, propone anche quest'anno due giornate ricche di eventi, incontri e workshop, pensate per offrire agli studenti delle scuole medie e superiori e alle loro famiglie, alle persone in cerca di occupazione, una panoramica completa sulle opportunità educative e lavorative del territorio biellese. L'evento si svolge venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024 a Città Studi, in Corso G. Pella n.2, a Biella. La partecipazione è gratuita e non richiede alcuna iscrizione.

Wooooow!Biella nasce dalla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. Il format regionale è organizzato con il sostegno della Regione Piemonte. L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete. Grazie al patrocinio e sostegno di: Comune di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella, Confindustria Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e ANCE Biella. Con la partecipazione di IOLAVORO e Obiettivo Orientamento Piemonte.

All’interno della manifestazione si svolgeranno numerose iniziative, pensate per accompagnare i ragazzi nelle scelte formative e professionali. Sarà presente un team di accoglienza che aiuterà i visitatori ad orientarsi tra le varie opportunità della giornata. Nella due giorni si svolgeranno diversi momenti dedicati a specifici destinatari.

Versus è il salone dell’orientamento di SBIR - Scuole Biellesi In Rete dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, per esplorare le offerte degli istituti superiori locali.

It’s My life è l'evento curato da BIyoung dedicato all’orientamento post-diploma, con stand di oltre 30 Università e ITS Academy.

IOLAVORO è l'evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte, dedicato al mondo del lavoro per persone in cerca di occupazione, aziende, agenzie per il lavoro, recruiter e professionisti.

"Provare per crescere"

E’ poi possibile partecipare all'incontro "Provare per crescere", un dialogo con diversi protagonisti che condivideranno le loro storie personali e di orientamento, moderati da Luca Murta. Interverranno:

Alessandro Alciato - scrittore e Giornalista

Francesca Di Dio Busa - Sistemi Elettronici Avanzati

Luca Nobili - Bottega Verde e Past President di BI Young

Cecilia Salussolia - Stamperia Alicese

A Wooooow! sarà possibile accedere ad un'ampia area con stand informativi per incontrare i rappresentanti degli istituti superiori della Provincia di Biella, di oltre 30 Università e ITS Academy, i servizi del territorio e le forze dell'ordine.

I commenti di organizzatori e partner

STEFANO SANNA, presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese: “Wooooow è l’esempio concreto dei risultati che si possono ottenere quanto il territorio fa squadra, lavorando fianco a fianco, pubblico e privato, con l’obiettivo comune di realizzare progetti concreti per il Biellese. Attraverso questa iniziativa cerchiamo di rivolgerci ai ragazzi e alle famiglie, sottolineando il valore delle realtà presenti sul territorio: solo avendo un quadro ampio e chiaro del panorama, infatti, è possibile trovare la propria strada e fare una scelta consapevole”.

ANDREA VALENTINI, presidente Giovani Imprenditori CNA Piemonte: "L'occupazione nel nostro territorio è in crescita: nel 2019 il tasso era al 65% mentre nel 2023 è salito al 70%, un risultato migliore rispetto alla media piemontese. Lo stesso vale per i NEET (i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano), il cui tasso è sceso dal 15% al 12% in tre anni, superando la media nazionale e piemontese. Evidentemente, le politiche implementate nel Biellese stanno dando frutti positivi, anche se rimane ancora molto da fare. Come Confederazione e come Giovani Imprenditori, siamo convinti che la chiave per consolidare questi risultati stia nel continuare a dialogare con i giovani e con le loro famiglie, così da favorire un maggiore coinvolgimento e creare le condizioni per un futuro lavorativo solido".

GIULIO EMANUELE CREMA, presidente di BiYoung: "It’s My Life non è solo un salone: è un salto verso la consapevolezza e la costruzione del proprio futuro, ideato e realizzato con energia e dedizione da noi giovani, ragazzi tra i 16 e i 23 anni, con la volontà di creare un impatto importante sul territorio. Per l'undicesima edizione del salone post-diploma, avremo oltre 30 istituti, tra cui università, accademie e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). È un’opportunità unica per costruire il proprio futuro e scoprire percorsi concreti ed innovativi.”

GIANLUCA SPAGNOLO e RAFFAELLA MIORI, Scuole Biellesi In Rete: "Versus significa "direzione". L’obiettivo dell'appuntamento, infatti, è indicare le coordinate perché i ragazzi possano scegliere la strada giusta. Il salone è dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle classi “terze medie” e alle lor famiglie ed è finalizzato a fornire informazioni in merito all’offerta formativa delle scuole superiori e delle agenzie formative. L’obiettivo, dunque, è quello di fornire elementi di riflessione per la scelta del percorso secondario che meglio si armonizzi con gli interessi e le attitudini di ogni studente. E’, per tutti gli interessati, l’occasione di incontrare professori e allievi che saranno disponibili ad illustrare l’offerta formativa dei diversi istituti, fornire chiarimenti e rispondere alle domande dei ragazzi e delle loro famiglie”.

ELENA CHIORINO, vice presidente della Regione Piemonte e assessore a Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo studio: "“Wooooow! Biella è una manifestazione volta a valorizzare le opportunità di impiego offerte dalle nostre filiere produttive. È una risposta alla fame di futuro dei nostri giovani. L’evento - che a Biella ha sempre riscosso grande interesse - rappresenta un’occasione concreta per scoprire percorsi di formazione avanzata, fondamentali per costruire un futuro professionale solido e di qualità. Le Accademie di Filiera - grande novità di quest’anno - svolgono un ruolo strategico in questo percorso, creando figure professionali con competenze specialistiche che rispondono alle reali esigenze del nostro tessuto produttivo. Ringrazio sinceramente gli organizzatori di Wooooow per il loro impegno e per l'ampia operatività espressa sul territorio biellese, che conferma l'attenzione verso i giovani e la loro crescita professionale”.

EMANUELE RAMELLA PRALUNGO, presidente della Provincia di Biella: "Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, la Provincia di Biella, oltre ad essere orgogliosamente partner dell'iniziativa, sarà presente al Wooooow!Biella con uno stand dedicato, dove offrirà ai giovani informazioni sulle opportunità lavorative e di accesso alla Pubblica Amministrazione. Consiglio ai giovani di considerare le esperienze di lavoro e formazione presso la PA come un'opportunità per contribuire attivamente al benessere della Comunità e migliorare i servizi per la cittadinanza. Invito tutti i ragazzi e le ragazze a partecipare numerosi al salone dell'orientamento scolastico, della formazione e del lavoro di venerdì 15 e sabato 16 novembre, per esplorare al meglio le opzioni disponibili e scegliere con maggiore consapevolezza il percorso che desiderano intraprendere. Sarà davvero un'importante occasione per acquisire informazioni preziose in un momento decisivo per il vostro futuro, quindi non perdetevi questo appuntamento e venite a trovare la Provincia di Biella al nostro stand, per scoprire tutte le occasioni di impiego e di formazione presso il nostro Ente!".

EDOARDO MAIOLATESI, assessore alle politiche giovanili della Città di Biella : “Anche quest’anno il salone Wooooow offrirà a migliaia di giovani presenti all’evento la possibilità di confrontarsi con le opportunità di studio e di lavoro a livello nazionale. La città di Biella supporta attivamente e concretamente il progetto che quest’anno si arricchisce di nuove aree inserendo in particolare percorsi esperienziali ed innovativi fra i quali ho voluto che ci fosse anche la presenza del nostro sportello Informagiovani con uno stand dedicato con attività destinate all’avvicinamento dei giovani alla pubblica amministrazione. Ringrazio il Gruppo Giovani Imprenditori di UIB, l’associazione giovanile BI Young e tutti i partner dell’iniziativa per l’attenzione rivolta alle future generazioni”.

ALESSANDRO CICCIONI, vice presidente Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte: "Scegliere cosa fare da grandi è una decisione complessa: l’incertezza degli scenari economici e la grande rapidità dei cambiamenti, anche in ambito lavorativo, rendono questo passaggio ancora più delicato e decisivo. Fornire ai giovani, che saranno gli imprenditori e i lavoratori di domani, un supporto per compiere questa scelta con la dovuta consapevolezza è un atto doveroso verso le nuove generazioni e un investimento per il futuro della nostra economia e del nostro territorio. Per questo la Camera di Commercio assicura il proprio sostegno al Salone Wooooow, realizzando inoltre interventi formativi e di orientamento per studenti e docenti, in modo da favorire un maggior dialogo tra mondo della scuola e mondo del lavoro”.

MICHELE COLOMBO, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: "Wooooow è ogni anno un appuntamento molto importante nella vita dei ragazzi e delle famiglie impegnate nella scelta del percorso di studi, una scelta da cui spesso dipende il futuro lavorativo e la realizzazione professionale. Una scelta che fa fatta dunque con attenzione e con gli strumenti giusti, per questo la Fondazione è felice di contribuire a fare in modo che Città Studi sia anche quest’anno la location capace di raccogliere in un unico contenitore una vastissima panoramica di aziende, enti e agenzie di formazione. Per esperienza personale posso dire che è una formula che funziona oltre che una grande opportunità per i ragazzi del territorio e non solo”.

ERMANNO RONDI, presidente di Città Studi: "Città Studi è il luogo ideale per ospitare un evento rivolto ai giovani, alle persone in cerca di occupazione e alle imprese, proprio per la sua vocazione, un luogo deputato al sapere e all'orientamento. Oltre a essere un Campus di servizi formativi, punto di riferimento culturale e scientifico del Territorio, l'Ente si occupa quotidianamente di supportare ragazzi e ragazze nelle scelte per il proprio futuro, ma anche gli adulti in cerca di una nuova occupazione, collaborando proattivamente e in modo costante con le imprese biellesi".

Il programma

Venerdì 15 novembre

INAUGURAZIONE DEL SALONE: 10.30

Taglio del nastro con autorità e istituzioni organizzatrici e sostenitrici del progetto.



IOLAVORO: 10.00 -18.00 nella Palazzina Universitaria (primo piano)

IOLAVORO è l’evento nazionale che facilita l'incontro tra realtà in cerca di personale e persone in cerca di occupazione. Organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’impiego di Biella, è promosso dall'Assessorato all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario di Regione Piemonte e realizzato grazie alle risorse del Fondo sociale europeo.

Un’occasione preziosa per incontrare le aziende che cercano personale da assumere, presentare il proprio cv e sostenere un colloquio. Già prima dell'evento è possibile, nella sezione dedicata sul sito www.iolavoro.org, conoscere le aziende partecipanti, i profili professionali ricercati e inviare la propria candidatura.

Oltre a ciò, operatori specializzati offriranno informazioni per orientarsi nel mondo del lavoro, certificare le proprie competenze o avviare un'attività in proprio.

Diversi i workshop dedicati al mondo del lavoro!



· I SERVIZI DEL TERRITORIO: 10.00 -18.00 nella Palazzina Universitaria (piano terra)

Per chi ha un’idea di impresa o vuole svilupparla, è in cerca della prima occupazione, desidera scrivere un CV efficace, approfondire le proprie competenze personali e professionali o conciliare vita e lavoro.



· VERSUS: 16.00 -18.30 al Centro Congressi

Versus è l'iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, che consente di conoscere e incontrare gli Istituti Superiori Biellesi. Versus è realizzato da SBIR - Scuole Biellesi In Rete. Alle ore 16.00 ci sarà la presentazione dei programmi degli Istituti superiori nell’Auditorium di Città Studi e alle ore 17.00 l'apertura degli stand delle scuole.

· PROVARE PER CRESCERE. Storie di orientamento: percorsi di vita, formazione e lavoro -17.30 - 18.15 c.ca nell’Auditorium di Città Studi

L'incontro del salone 2024 propone un dialogo con personaggi del mondo dello sport e dell'imprenditorialità, che racconteranno le loro storie di orientamento moderati da Luca Murta.

Sabato 16 novembre

· I SERVIZI DEL TERRITORIO: 10.00 -18.00 nella Palazzina Universitaria (piano terra)

Per chi ha un’idea di impresa o vuole svilupparla, è in cerca della prima occupazione, desidera scrivere un CV efficace, approfondire le proprie competenze personali e professionali o conciliare vita e lavoro.



· IT’S MY LIFE: 10.00 - 18.00 nella Palazzina Universitaria (primo piano)

Salone di orientamento organizzato da BI Young, dedicato agli studenti delle Scuole Superiori interessati a esplorare opportunità presso Università, ITS e Accademie. La giornata offrirà l'opportunità di visitare oltre 30 stand informativi e di partecipare a lezioni simulate.

Test orientativo "performanse" a cura di Obiettivo Orientamento Piemonte; a seguire incontro con il Gruppo Giovani Imprenditori e il Comitato Piccola Industria di Unione Industriale Biellese e i Giovani Imprenditori di CNA per colloqui orientativi.



· VERSUS: 16.00 -18.30 al Centro Congressi

Versus è l'iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, che consente di conoscere e incontrare gli Istituti Superiori Biellesi. Versus è realizzato da SBIR - Scuole Biellesi In Rete.

Test orientativo "sorprendo" a cura Obiettivo Orientamento Piemonte; a seguire incontro con il Gruppo Giovani Imprenditori e il Comitato Piccola Industria di Unione Industriale Biellese e i Giovani Imprenditori di CNA per colloqui orientativi.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: www.wooooowpiemonte.com/biella