A Biella, “IOLAVORO”, terza tappa del tour sull’orientamento professionale e scolastico

Dopo Chivasso e Novara, sarà Biella ad ospitare, il principale evento del Piemonte dedicato al mondo del lavoro, promosso dall’assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione e merito guidato da Elena Chiorino. La manifestazione regionale più importante sul tema occupazione, che nel 2023 compie 18 anni con un bagaglio di 58 edizioni all’attivo, è realizzata in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione. Durante la rassegna, che si terrà all'interno della quarta edizione di 'Wooooow! Io e il mio futuro', (il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro che si svolgerà venerdì 3 e sabato 4 novembre a Città Studi), si racconterà il mondo del lavoro con le sue trasformazioni e i traguardi raggiunti. IOLAVORO sarà anche un'occasione di incontro e confronto con scuole, territorio e imprese per costruire il Piemonte del futuro.

Il programma biellese

L'appuntamento è alle ore 10.00 nella Palazzina Universitaria (primo piano) di Città Studi, in Corso Giuseppe Pella 2. Alle 10.30 si terrà il taglio del nastro, a seguire l'assessorato presenterà le proprie iniziative e i servizi per favorire l'occupazione, in particolare delle nuove generazioni.

I numeri

All'evento di Biella si sono già iscritte 21 aziende e 15 agenzie per il lavoro mentre sono 150 le persone iscritte in cerca di occupazione e 522 i posti di lavoro offerti. Al momento è confermata la presenza di circa 70 studenti. Le iscrizioni sono ancora aperte: tutte le info sul sito www.iolavoro.org. Durante la giornata sono previsti laboratori e interventi, organizzati da Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro/Centro per l'Impiego di Biella, dedicati alle modalità di selezione in azienda, al collocamento mirato e all'orientamento nel mercato del lavoro.

Di seguito il programma:

SALA 1 - 11.00-12.00

MERCATO DEL LAVORO: COMPETENZE E PROFILI PROFESSIONALI PIU' RICHIESTI

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione: le nuove tecnologie dall’internet delle cose all’intelligenza artificiale rendono ancora più veloci questi cambiamenti e ancora più incerti gli scenari futuri. Cambiano le competenze richieste, che diventano sempre più integrate tra di loro. Per entrare e restare nel mercato del lavoro diventa fondamentale possedere competenze tecniche, umanistiche e personali. Quali sono le professioni più richieste? Quali le competenze? Quali le modalità per acquisirle? Cosa accadrà tra 5, 10, 15 anni? Sono alcune domande a cui cercheremo di dare risposta. A cura del Sistema Regionale di Orientamento. Relatrice: Catia Pernigotto, ANPAL servizi.

12.00 - 13.00

LE OPPORTUNITA' DEL COLLOCAMENTO MIRATO PER LE PERSONE SORDE

A cura di Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l'impiego di Biella. Relatori: Anna di Domizio - Interprete Lis e Unha Prudenza – APL - Centro per l’impiego di Biella

14.00 -16.00

PRESENTAZIONE OFFERTE FORMATIVE

Opportunità e corsi di formazione. A cura di Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Biella e Agenzie per il lavoro del territorio. Relatori: Micol Varoli e Angela Gambacorta – Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l’impiego di Biella e Agenzie per il lavoro del territorio

SALA 2 - 10.00 - 13.00

TIROCINIO E COLLOQUIO DI LAVORO: L'INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

Workshop: informazioni, anche normative, sui tirocini; testimonianze e interviste ad azienda ospite e tirocinanti. Simulazione di colloqui di lavoro a cura dei tecnici dei servizi per l'impiego in collaborazione con l'azienda interessata. A cura dell’Ufficio Tirocini - Centro per l'impiego di Biella. Relatori: Elena Pettinà, Enzo Gennaro, Micol Varoli – Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'impiego di Biella; Marchi & Fildi Spa

15.00 -16.00

EURES: MOBILITA' IN EUROPA CON UN FOCUS SULLA SVIZZERA

Presentazione del servizio Eures erogato dai Centri per l'impiego, con approfondimento tematico sulla ricerca di lavoro in Svizzera. A cura di Eures - Centro per l’impiego di Biella. Relatrice: Enrica Ramella – APL Centro per l'impiego di Biella

16.00 - 17.00

ORIENTAMENTO: GIOVANI ALLA CONQUISTA DEL MONDO DEL LAVORO

Guida orientativa ai giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro. A cura del Centro per l'impiego di Biella. Relatori: Micol Varoli, Elisabetta Airone, Mariella Allara Perla - APL Centro per l'impiego di Biella e Silvia Basiglio – Esperta selezione del personale

17.00 - 18.00

LE OPPORTUNITA' DEL COLLOCAMENTO MIRATO PER LE PERSONE SORDE

Le opportunità del collocamento mirato per le persone sorde. A cura del Centro per l'impiego di Biella. Relatori: Anna di Domizio, interprete Lis e Carlotta Paganin – APL Centro per l’impiego di Biella

SALA 3 - 10.00-11.00

APPRENDISTATO DUALE: STUDIARE LAVORANDO

Informativa sull'argomento e testimonianze delle scuole sull'esperienza svolta. A cura del Centro per l'impiego di Biella.

Relatori: Enzo Gennaro – Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'impiego di Biella e docenti Istituti Tecnici Bona e Gae Aulenti

11.30 - 12.30

LE STRATEGIE AZIENDALI E GLI ELEMENTI CHE CREANO VALORE

Conciliare la produttività con il benessere dei dipendenti. A cura di Elena Valvassori – Agenzia Piemonte Lavoro Alte Professionalità. Relatori: Elena Valvassori - Agenzia Piemonte Lavoro Alte Professionalità; Francesca Repanati Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'impiego di Biella; Paola Negro - Città Studi

SALA 4

10.30-11.30 - ACADEMY TESSILE RAMMENDATRICI

Tavolo di aziende interessate a formare attraverso un corso rammendatrici. A cura di Agenzia Piemonte Lavoro Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti – Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'impiego di Biella, Città Studi e Unione Industriale Biellese

Relatori: Elena Valvassori, Saverio Mazzolotti, Francesca Repanati Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'impiego di Biella; Paola Negro – Città Studi

14.30-15.30 - ASSESSMENT SIMULATO: DONNE PROTAGONISTE DEL MONDO DEL LAVORO

Donne impegnate in un percorso per conciliare famiglia e lavoro. A cura di Agenzia Piemonte Lavoro, Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti – Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'impiego di Biella, Maria Cecilia Soc.Cop. Onlus e Consorzio Il Filo da Tessere. Relatori: Elena Valvassori; Saverio Mazzolotti; Francesca Repanati – Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'impiego di Biella

Nel corso dell'evento sono previsti:

TOUR DEI MESTIERI

Attraverso il “tour dei mestieri”, le scuole del territorio potranno prenotare una visita in fiera. Sono infatti previsti laboratori didattici e incontri destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

MIP

Sarà presentato il servizio MIP-Mettersi in proprio, pensato per chi ha un'idea di impresa e non sa come fare a metterla in pratica. Operatori specializzati aiuteranno gratuitamente l'aspirante imprenditore, seguendolo passo passo nella realizzazione della sua idea.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Sarà possibile conoscere il servizio regionale che aiuta le persone a certificare le proprie competenze, fino a conseguire una qualifica professionale, grazie alle proprie esperienze formali, informali e non formali. Un servizio gratuito della Regione per tutti coloro che intendono inserirsi nel mondo del lavoro da qualificati.

FONDAZIONI ITS

Anche le fondazioni ITS ICT e ITS Mobilità sostenibile - Meccatronica aerospazio, parte della rete di istituti di istruzione superiore piemontesi, coinvolgeranno gli studenti in attività di orientamento. Al salone di Biella, in focus specifico, saranno presenti: la Fondazione ITS Academy Aerospazio/Meccatronica, la Fondazione ITS Academy Tessile Abbigliamento Moda, La Fondazione ITS Academy ICT e la Fondazione ITS Academy Biotecnologie. Ogni Fondazione all'interno del proprio stand realizza un focus di orientamento su un'area specifica: Fondazione ITS Academy Tessile Abbigliamento Moda: presenterà i suoi corsi ad indirizzo gioielleria, che si tengono nella sede e nei nuovi laboratori di Valenza capoluogo del distretto dei gioiellieri. In particolare il focus sarà sull'oreficeria ossia la progettazione e la manifattura dei monili e sulla gemmologia, ossia la conoscenza, l'analisi e l'impiego delle pietre preziose. Fondazione ITS Academy Aerospazio/Meccatronica: presenterà i suoi corsi ad indirizzo mobilità sostenibile. In particolare il focus sarà legato alle tecnologie studiate dai ragazzi in aula durante i due anni di percorso. Fondazione ITS Academy ICT: presenterà i suoi corsi a indirizzo Informatico, che si tengono nella sede principale della Fondazione ITS ICT Piemonte. In particolare il focus sarà sulla gestione e il management delle risorse aziendali attraverso i software ERP per la logistica.

Per tutti i dettagli sul programma e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dedicato all’evento al link www.iolavoro.org.