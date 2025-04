Il mondo del trial scende in pista a Crevacuore

Domenica 13 aprile il mondo del trial si dà appuntamento a Crevacuore per la seconda prova del 9° trofeo Trial ASI, Campionato Amatoriale Regionale Piemonte/Valle d’Aosta/Liguria e per il primo Trofeo Valsessera.

Una giornata all’insegna dello sport e dell’adrenalina per tutti gli appassionati delle due ruote. Le iscrizioni all’evento, organizzato dal Comitato Provinciale con il patrocinio dell’ASI – Comitato Regionale Piemonte, apriranno la mattina del 13 aprile alle 8, mentre la partenza del primo concorrente è fissata per le 9.

Le premiazioni invece si terranno alle 17.30.Il tracciato prevede 7 zone da affrontare per 3 giri, con 4 livelli di difficoltà pensati per adattarsi a vari gradi di esperienza e preparazione. Le categorie in gara includono: Under 14, Under 14 Pro, Under 18, gli Amatori, Amatori Veterani, la categoria Open, Open Pro, la categoria Clubman, Clubman Pro e infine gli Expert, Expert Ospiti.