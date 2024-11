Eventi, incontri e workshop a Wooooow!Biella FOTO e VIDEO

Oggi venerdì 15 novembre e domani dalle 10.00 alle 18.00 Città Studi ospiterà Wooooow!Biella, due giornate ricche di eventi, incontri e workshop, pensate per offrire agli studenti delle scuole medie e superiori e alle loro famiglie, alle persone in cerca di occupazione, una panoramica completa sulle opportunità educative e lavorative del territorio biellese. A Wooooow!Biella farà tappa anche il tour autunnale 2024 di IOLAVORO, dopo il successo della due giorni di Torino tenutasi il 23 e 24 ottobre, che ha visto la presenza di oltre diecimila visitatori.

Il taglio del nastro del salone è stato questa mattina alle 10,30 alla presenza delle autorità e delle istituzioni organizzatrici e sostenitrici del progetto. Tra i presenti hanno preso la parola il Vicepresidente della Regione Elena Chiorino, il presidente di Città Studi Ermanno Rondi, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, per il Comune di Biella gli assessori Anna Pisani e Edoardo Maiolatesi, Alessandro Ciccioni della Camera di Commercio di Biella, Michele Colombo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Stefano Sanna presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese e il preside a nome della SBIR Gianluca Spagnolo.

Wooooow!Biella nasce dalla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. Il format regionale è organizzato con il sostegno della Regione Piemonte. L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete. Grazie al patrocinio e sostegno di: Comune di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella, Confindustria Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e ANCE Biella. Con la partecipazione di IOLAVORO e Obiettivo Orientamento Piemonte.

L'evento si svolge venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024, in presenza, a Città Studi, in Corso G. Pella n.2, a Biella. La partecipazione è gratuita e non richiede alcuna iscrizione.