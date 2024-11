IOLAVORO, a Città Studi 1.270 visitatori. Biella conferma il successo del tour autunnale

Tremila offerte di lavoro proposte da 57 realtà del territorio, 33 aziende e 24 agenzie per il lavoro. Sono oltre 1.270 le persone che hanno visitato ieri, venerdì 15 novembre, IOLAVORO Biella, l'evento promosso da Regione Piemonte ed organizzato, grazie al finanziamento del Fondo sociale europeo, da Agenzia Piemonte Lavoro e dalla sua rete di Centri per l'impiego presenti sul territorio regionale.

Si tratta di un grande successo che conferma gli ottimi risultati della manifestazione di Torino, del 23 e 24 ottobre scorso, una delle più visitate nella storia delle 68 edizioni.

L'appuntamento organizzato a Città Studi, inserito nella cornice del salone dedicato all’orientamento formativo e professionale dei giovani 'Wooooow! Io e il mio futuro', ha infatti raggiunto il suo obiettivo: accogliere chi sta cercando un lavoro, chi vuole intraprendere un nuovo percorso professionale e chi ha difficoltà a trovare figure che rispondano alle esigenze della propria azienda, facilitando l'incontro tra domanda e offerta e le opportunità occupazionali delle filiere locali.

La dichiarazione del vicepresidente Chiorino

«IOLAVORO è un esempio concreto ed efficace di come domanda e offerta possano incontrarsi in modo proficuo. Le 3.000 offerte di lavoro presentate a Biella sono una testimonianza del dinamismo delle nostre imprese, ma anche un segnale forte di come il Piemonte sia in prima linea nel favorire opportunità per tutti: non cediamo a chi predica disfattismo e siamo orgogliosi di contribuire, con politiche attive, a garantire un futuro che valorizzi il tessuto economico della Regione e, in questo caso, in particolare del Biellese». Così Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione dell’edizione biellese. Con lei presenti anche il consigliere regionale Davide Zappalà e l'assessore a lavoro e formazione del Comune di Biella, Anna Pisani.

Valorizzare la competitività delle imprese creando un dialogo diretto tra i loro fabbisogni e il mondo della formazione professionale è stato il tema principale dell’incontro 'Le imprese si raccontano: strumenti e modelli integrati tra formazione e lavoro in Piemonte – Trend, fabbisogni e strategie'. Un ricco parterre di relatori, che hanno fruito con ottimi risultati delle Accademie di filiera – imprenditori, studenti, istituti tecnici superiori - ha raccontato il valore della ricchezza diffusa che questo modello è in grado di generare.

Ottimi riscontri anche la presenza di giovani: l'area dedicata all’orientamento scolastico e professionale, presidiata anche dalle Accademie Piemonte e dalle Fondazioni ITS regionali, è stata frequentata da circa 300 studenti provenienti da scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Il tour territoriale di IOLAVORO prosegue con l’ultima tappa del 2024: giovedì 28 novembre sarà ad Asti, dalle 10 alle 18, nella sede di Uni Astiss, Polo universitario Rita Levi Montalcini, in piazzale Fabrizio de André. Invariato il format collaudato, con un'attenzione particolare al settore agroalimentare del territorio astigiano.

Maggiori dettagli su iolavoro.org.

Ulteriori foto: https://www.facebook.com/chiorinoelena/posts/pfbid02vVTrKMbfr64kdgjPKmt1dv9cVBXDX8AzXGXmyVHWWc3SuXJJrSfBP7dmErJ7XT5bl