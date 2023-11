“Wooooow! Io e il mio futuro”, l'assessore Bessone: "Grande opportunità per i ragazzi", VIDEO

Dopo l'inaugurazione di ieri venerdì 3 novembre con l'apertura di IOLAVORO, “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro, è protagonista anche oggi sabato 4 novembre a Città Studi. Tra le novità di questa ultima edizione c'è la partecipazione con una postazione dedicata della Rete degli Istituti Tecnici Superiori Piemonte e delle Academy regionali con l'Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs e l'Academy Mobilità.

Nel pomeriggio sempre di ieri è andato in scena anche VERSUS, l'iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, che consente di conoscere e incontrare gli Istituti Superiori Biellesi realizzato da SBIR - Scuole Biellesi In Rete.

Oggi è invece la volta di ITS MY LIFE, la decima edizione dell'orientamento post-diploma rivolto agli studenti delle Scuole Superiori, realizzata a cura di BiYoung. Saranno presenti complessivamente più di 40 istituti provenienti da tutta Italia e dall'estero, divisi tra università, accademie e Istituti Tecnici Superiori. Novità di quest'anno, sarà inoltre possibile assistere a due lezioni universitarie simulate.

E tra gli stand c'è anche quello dell'Informagiovani di Biella: "E' una grande opportunità per i ragazzi - spiega l'assessore all'Istruzione del Comune di Biella Gabriella Bessone -, perchè gli viene data la possibilità di proiettarsi in una lezione universitaria, come pure nel mondo del lavoro. Quindi possono toccare con mano il loro futuro. Professionisti saranno a disposizione dei ragazzi e anche delle famiglie, per risolvere i loro dubbi, guidarli nelle scelte".