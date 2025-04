Tante cose da fare oggi a Biella e nel Biellese

Domenica 13 aprile

- Ponderano, fiera zootecnica dalle 9, mostra bovini caprini, mercatino prodotti tipici

- Valdilana, casa Zegna, edizione 2025 di Disegniamo l’arte

- Sagliano, Memorial Gianpaolo Albertazzi

- Cossato, Castello di Castellengo, spettacolo di Teatrando, Fiabe?! rivisitazione, volutamente arbitraria, delle tradizionali storie che si raccontano ai bambini.

- Oropa, Visite guidate al Santuario dalle 11

- Biella, via Serralunga 27, dalle 14,30 L'Arte Vien Giocando, tour esclusivo per i più piccoli (età dai 5 agli 11 anni), per far vivere anche a loro un'esperienza artistica diversa e divertente.

- Pettinengo, concerto alpino

- Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, via Serralunga, 27, Disegnamo l'arte, momenti di gioco, riflessione, creatività e, naturalmente, disegno! dalle 14,30

- Viverone, dalle 10 alle 18, il lungolago di Viverone diventerà un luogo di incontro e scambio , una vetrina vivente delle molteplici realtà che hanno contribuito a trasformare e valorizzare il territorio biellese.

- Biella, cittadella del Rugby, Torneo dell'Orso

- Ponderano, chiesa ore 17, orchestra da camera diretta dal Maestro Sinone Delbene

- Pray, solidarity day dalle ore 10 al polivalente

- Valdilana, Trivero, via Marconi 23, Laboratorio “Sai qual è il segreto di Ermenegildo Zegna?” dalle 15, Casa Zegna propone un’attività speciale ispirata ai valori e alla visione del suo Fondatore, Ermenegildo Zegna.

- Benna, nell'ambito delle iniziative AspettiAMO l'Adunata 2025, i naugurazione della panchina alpina vincitrice del concorso comunale ore 11 parco Alpini d'Italia

- Biella, domenica delle palme, processione in Duomo, inizio ore 10

- mercatino di Pasqua LaBursh dalle 11 alle 18

- Biella, Palazzo Ferrero Connessioni, “Tutti i nodi vengono al pettine” (ore 15.30 – 17.30), a cura di Philippe Rousseau e Michela Cavagna, un’esperienza coinvolgente alla scoperta delle connessioni tra artigianato, storia e cultura.

- Biella, "Raduno 500 Città di Biella

- Biella, presso il Centro Commerciale Gli Orsi, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00 si terrà il Lions Day , iniziativa dedicata a far conoscere l’impegno sul territorio dei Lions Club Biellesi, in collaborazione con ASL BI, FAND Associazione italiana diabetici Biella, A.L.I.Ce.

MOSTRE

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Alpini, tutte le mostre aspettando l'Adunata

- Biella, Palazzo Ferrero, mostra “Maria Bonino ". Resterà aperta fino al 25 aprile 2025; Orari mostra ad ingresso libero: Mercoledì - giovedì 15.00-19.00. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00. Aperto 20, 21 e 25 aprile

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Le vedute alpine di Vittorio Besso fotografo fino al 20/04

- Valdilana Trivero, Orario dalle 14.30 alle 18.30, via Marconi 23, Mimmo Jodice. Oasi fino al 21/04

- Candelo, mostra sulla Liberazione, sala cerimonie, fino al 27 aprile