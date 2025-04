A Cossato tra le bancarelle...al ponte FOTO e VIDEO Angela Lobefaro per newsbiella.it

Sabato 12 aprile, la tradizione dei mercatini degli hobbisti è tornata a Cossato, lungo il ponte di via Martiri, con un’edizione che ha visto la partecipazione di numerosi artigiani e creativi. L’evento, organizzato dai commercianti della via, ha trasformato il cuore della città in un vivace punto di incontro, offrendo ai visitatori una vasta selezione di prodotti artigianali, creazioni uniche e oggetti da collezione.

I mercatini, che rappresentano una delle attrazioni più attese della stagione, hanno richiamato non solo i residenti, ma anche turisti provenienti dalle zone limitrofe. Oltre alla qualità dei prodotti in vendita, l'evento ha dato vita a un’atmosfera di socializzazione e scambio, rinnovando la voglia di riscoprire il commercio locale e il valore delle produzioni artigianali.

La manifestazione ha permesso di vivacizzare ulteriormente la zona e promuovere il legame tra la comunità e il territorio.