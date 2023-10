La Provincia di Biella sarà presente al Salone Wooooow

Tra pochi giorni - venerdì 3 e sabato 4 novembre - si svolgerà a Città Studi “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro. E’ un appuntamento fondamentale, che si rivolge in particolare ai giovani, alle loro famiglie, ai docenti: in un unico contesto sarà possibile avere una panoramica con tutte le indicazioni utili per la scelta del percorso di studi, superiore e universitario, oppure per vagliare le possibilità di impiego presso le aziende del territorio presenti con uno stand al salone.

Provincia di Biella come ente di governo del territorio sostiene l’evento e quest’anno ha scelto di esserci anche fisicamente: venerdì e sabato sarà quindi presente con uno stand istituzionale, per testimoniare di persona che il lavoro nella Pubblica Amministrazione (PA) è sicuramente una possibilità d’impiego nel futuro delle ragazze e dei ragazzi - dopo le superiori o dopo gli studi universitari - ma soprattutto è un’opportunità, un’occasione per crescere professionalmente, per mettere a frutto competenze e conoscenze acquisite e continuare a formarsi, restando aggiornati in molti campi (non ultimo quello della transizione digitale), svolgendo il proprio lavoro al servizio della comunità.

Di recente alcuni studenti delle scuole superiori biellesi sono venuti in visita in Provincia di Biella, ospitati durante una mattina in Sala Consiglio per dialogare con il presidente Emanuele Ramella Pralungo e alcuni collaboratori dell’ente, dirigenti e impiegati. In quell’occasione, si è voluto raccontare cos’è e cosa fa un ente come Provincia e perché lavorare per un ente pubblico è una scelta di crescita che si offre alle nuove generazioni. Il messaggio che è stato lanciato ai ragazzi è stato quello di considerare seriamente la possibilità di pensare ai percorsi di formazione e lavoro nella Pubblica amministrazione, una scelta al servizio per il bene comune, ma con molti rivolti positivi anche per chi la compie.

«Invito i ragazzi e le loro famiglie a partecipare numerosi – commenta il presidente di Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo – il Salone dell’orientamento è un’occasione davvero importante e preziosa per potersi informare al meglio sulle varie possibilità a loro disposizione e poter scegliere con maggior consapevolezza il percorso che vorranno intraprendere». Il 3 e il 4 novembre, a Wooooow, i collaboratori di Provincia di Biella saranno quindi presenti per raccontare, sostenere questo messaggio e continuare il dialogo, fornendo informazioni a studenti e famiglie.