ACI Biella, fissata l'assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo, in data 28 marzo, ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci, per l'approvazione del bilancio d’esercizio 2024, che si terrà in Biella, presso la sede dell'Ente, viale Matteotti n. 11, in prima convocazione alle ore 07,00 del 23 aprile 2025, e in seconda convocazione alle ore 12,00 del 24 aprile 2025 (riunione valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto), con il seguente ordine del giorno: comunicazioni del Presidente, approvazione del bilancio d’esercizio 2024 ed annesse relazioni.

Ai lavori dell'Assemblea saranno ammessi i Soci dell'Automobile Club Biella che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'assemblea. Il conto consuntivo, unitamente alle annesse relazioni, è regolarmente depositato presso la Direzione dell’A.C., a disposizione dei Soci. Per potere partecipare all'Assemblea, tutti i Soci dovranno esibire un documento di identità valido e la tessera ACI.