“WOOOOOW! Biella” 2024 chiude con quasi 5000 partecipanti

Sono stati quasi 5000 i partecipanti a “Wooooow! Biella”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio che è iniziato ieri, 15 novembre, e si è chiuso questa sera a Città Studi. Gli organizzatori esprimono quindi grande soddisfazione per la settima edizione dell'evento.

Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, commenta: "Si conferma il trend in crescita dei visitatori di Wooooow! Biella che, dopo lo stop forzato a causa della Pandemia, ha registrato un numero di crescente di persone, famiglie e studenti nei due giorni del salone. Un successo che conferma l'impegno del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese e degli altri organizzatori sul tema dell'orientamento e del dialogo del mondo delle imprese con le giovani generazioni. Le novità di questa edizione vanno proprio in questa direzione: i colloqui con gli imprenditori e i test di orientamento, in particolare, hanno suscitato grande interesse".

Andrea Valentini, presidente Giovani Imprenditori CNA Piemonte, aggiunge: "Come sempre, il grande interesse per Wooooow! conferma che l'orientamento è una tappa fondamentale per i ragazzi e i genitori, sia con la giornata del venerdì e l'incontro "Provare per crescere", che ha dato interessanti spunti di riflessione, sia nella giornata di oggi, con i colloqui con gli imprenditori, che sono stati un plus molto apprezzato, grazie all'opportunità di far toccare con mano ai ragazzi la connessione con il mondo del lavoro. In occasioni come queste si percepisce la totale mancanza di "alfabetizzazione" rispetto al mondo dell'impresa di ogni tipo e dimensione, quindi emerge l'importanza di iniziative che mettano al centro il dialogo fra studenti e imprese".

Giulio Emanuele Crema, presidente BIyoung, afferma: "La partecipazione è stata molto buona e la macchina organizzativa giovanile ha funzionato bene, anche in considerazione del fatto che It's my life è cresciuto ancora, aumentando l'offerta delle opportunità post diploma presentate, dalle università alle accademie agli ITS".

Gianluca Spagnolo di SBIR conclude: "Siamo molto soddisfatti di Versus che, ancora una volta, viene apprezzato per la possibilità di incontrare professori e allievi disponibili ad illustrare l’offerta formativa dei diversi istituti, fornire chiarimenti e rispondere alle domande dei ragazzi e delle loro famiglie".

Le diverse anime del salone hanno suscitato grande interesse:

Versus, il salone dell’orientamento di SBIR - Scuole Biellesi In Rete dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, per esplorare le offerte degli istituti superiori locali.

I t’s My life, l'evento curato da BIyoung dedicato all’orientamento post-diploma, con stand di oltre 30 Università e ITS Academy.

IOLAVORO, l'evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte, dedicato al mondo del lavoro per persone in cerca di occupazione, aziende, agenzie per il lavoro, recruiter e professionisti.

Molto interessante anche l'incontro Provare per crescere in cui Alessandro Alciato, scrittore e giornalista, Francesca Di Dio Busa di Sistemi Avanzati Elettronici, Luca Nobili di Bottega Verde e Past President di BI Young e Cecilia Salussolia di Stamperia Alicese, in dialogo con il Giovane Imprenditore Luca Murta, hanno raccontato la propria esperienza, mettendo in luce percorsi personali non scontati e il fatto che non esistono scelte giuste o sbagliate ma che ognuno può costruirsi la strada da seguire e riaggiustare "in corsa" il proprio percorso.

L'evento

Wooooow!Biella nasce dalla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. Il format regionale è organizzato con il sostegno della Regione Piemonte. L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete. Grazie al patrocinio e sostegno di: Comune di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella, Confindustria Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e ANCE Biella. Con la partecipazione di IOLAVORO e Obiettivo Orientamento Piemonte.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: www.wooooowpiemonte.com/biella