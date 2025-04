Vinitaly 2025: "Un'esperienza da ricordare", per Jorioz distribuzione vini FOTO

"Vinitaly 2025 si è appena concluso e la mente è ancora piena di emozioni che voglio condividere con tutti voi lettori", ci racconta Andrea Jorioz di Jorioz Distribuzione Vini.

"Sono stati giorni intensi, fatti di incontri, sorrisi, strette di mano e tanti calici alzati".

"Ho incontrato tantissime persone, tra appassionati, operatori del settore e volti nuovi, tutti accomunati da una cosa: la voglia di scoprire vini che raccontano una storia", racconta ancora Andrea.

Per Andrea di Jorioz Distribuzione Vini, partecipare a Vinitaly non è solo una vetrina: è un modo per farvi entrare nel suo mondo, fatto di passione, accoglienza e cura per ogni dettaglio.

Durante questi giorni Andrea ha potuto approfondire la conoscenza di tante etichette con orgoglio: ognuna è il frutto di una filosofia che mette al centro il territorio, la tradizione e l’innovazione. Dai bianchi freschi e profumati ai rossi strutturati e intensi, fino alle bollicine che parlano di festa e convivialità, ogni vino è pensato per raccontare un’emozione.



Degustazioni guidate, curiosità, apprezzamenti sinceri. E ogni feedback per Andrea è un tassello in più verso il miglioramento continuo del servizio che offre.

Andrea non può che ringraziare di cuore tutti coloro che hanno condiviso un momento a Vinitaly: i clienti affezionati, i nuovi contatti, gli amici del settore e chi si è avvicinato per la prima volta. È stato un piacere conoscervi, confrontarci e brindare insieme.

Vinitaly 2025 si chiude con tanta energia e nuove idee. Torna a casa con ancora più entusiasmo e con la voglia di continuare a offrire un servizio che non si limita al vino, ma che mette al centro la persona. Perché per Andrea Jorioz il vino è prima di tutto condivisione.

Lo showroom di Jorioz Distribuzione Vini si trova ad Occhieppo Superiore (BI) in via Provinciale 18.

Pagina Facebook: JoriozDistribuzione

Vini Pagina Instagram: andrea.jorioz