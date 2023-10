“WOOOOOW! Io e il mio futuro”: i dettagli dell'edizione 2023 e i commenti di organizzatori e partner, FOTO e VIDEO

Sono stati presentati oggi tutti i dettagli della quarta edizione di “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro che si svolgerà venerdì 3 e sabato 4 novembre a Città Studi e che si rivolge in particolare a giovani, famiglie, docenti.

In un unico contesto sarà possibile avere una panoramica con tutte le indicazioni utili per chi intende fare una scelta informata sia rispetto al percorso di studi da intraprendere, sia rispetto alle figure professionali richieste dalle aziende del territorio: dalla scelta della scuola superiore di secondo grado alle opportunità post diploma, fino alle opportunità di lavoro e di formazione professionale.

Per la prima volta, poi, parteciperanno a Wooooow! con una postazione dedicata anche la Rete degli Istituti Tecnici Superiori Piemonte e le Academy regionali con l'Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs e l'Academy Mobilità. Il salone si arricchisce, come sempre, della presenza di stand istituzionali e delle forze dell'ordine. Inoltre sarà possibile dialogare con alcuni imprenditori che saranno presenti nei giorni del salone per parlare con i ragazzi e le famiglie, offrendo l'opportunità di capire meglio il tessuto imprenditoriale locale.

“Wooooow! Io e il mio futuro” prende il via venerdì mattina con IOLAVORO, la job fair promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario, realizzata con il sostegno del Fondo sociale europeo. L’evento, organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte con il Centro per l’impiego di Biella, è dedicato al mondo del lavoro che permette alle persone in cerca di occupazione di incontrare le aziende, le agenzie per il lavoro.

Durante IOLAVORO sarà possibile partecipare alle presentazioni delle aziende e al termine consegnare il proprio curriculum, svolgere colloqui con le agenzie per il lavoro presenti durante l’intera giornata. Inoltre, esperti e professionisti forniranno informazioni su come potenziare le proprie capacità occupazionali, avviare una propria attività e scoprire come certificare le proprie competenze. Diversi i workshop dedicati al mondo del lavoro.

Nel pomeriggio del venerdì va in scena VERSUS, l'iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, che consente di conoscere e incontrare gli Istituti Superiori Biellesi. E' realizzato da SBIR - Scuole Biellesi In Rete.Sabato, invece, sarà la volta di ITS MY LIFE, la decima edizione dell'orientamento post-diploma rivolto agli studenti delle Scuole Superiori, realizzata a cura di BiYoung. Saranno presenti complessivamente più di 40 istituti provenienti da tutta Italia e dall'estero, divisi tra università, accademie e Istituti Tecnici Superiori. Novità di quest'anno, sarà inoltre possibile assistere a due lezioni universitarie simulate.

In mattinata, alle 11 nell'auditorium di Città Studi, ci sarà la conferenza “Provare per crescere. Storie di orientamento: percorsi di vita, formazione e lavoro" con Maria Vittoria Merloni, Founder VitoVi, che porterà il punto di vista dell’imprenditrice raccontando come è arrivata a trovare la sua strada personale e quanto conta il valore della cultura imprenditoriale; Flavio Tranquillo, scrittore e giornalista, che porterà il punto di vista dello sport sottolineando il valore dell’allenamento, del sacrificio, del gioco di squadra, dell’impegno nel perseguire gli obiettivi; e Giulio Xhaet, Partner & Head Communication Newton Group, che porterà il punto di vista del divulgatore mettendo a fuoco anche il valore del fallimento, il coraggio di sbagliare, le domande da porsi per capire cosa fare "da grande". Modera l’incontro Christian Zegna, past president Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese.