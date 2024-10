Auto tampona mezzi, travolge il semaforo e si schianta in curva: paura ad Andorno FOTO

Attimi di preoccupazione nel comune di Andorno Micca dove un'auto ha seminato il terrore per le vie del paese. L'allarme è scattato poco prima delle 20 di ieri, 17 ottobre.

Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe prima tamponato alcuni veicoli poi si sarebbe allontanato a tutta velocità non prima di aver travolto il semaforo di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Alla fine, ha terminato la sua corsa nella zona di Lorazzo, dove si sarebbe schiantato in un tornante.

Alla guida un giovane di 27 anni, subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per essere sottoposto agli accertamenti di rito che avrebbero fatto emergere un tasso alcolemico piuttosto alto. Verrà deferito per una serie di reati, tra cui fuga e guida in stato di ebbrezza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e le forze dell'ordine, Polizia Stradale e Carabinieri, per i rilievi del caso, oltre al sindaco Davide Crovella. Proprio quest'ultimo, ai nostri taccuini, ha dichiarato: “Si è rischiata la tragedia, qualcuno poteva essere travolto e rimanere ferito. Non si può assistere a simili episodi”.