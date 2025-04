Cavaglià, La Prateria Steakhouse & Sports Bar FOTO e VIDEO

Un locale aperto a tutti, il profumo della carne alla brace. Il gusto autentico della miglior carne americana cotta alla perfezione.

Benvenuto a La Prateria Steakhouse & Sports Bar, il regno della griglia, dove ogni morso racconta una storia di fuoco, sapore e passione per la buona cucina. Qui la carne non è solo un piatto: è un’esperienza.

Tagli selezionati direttamente dall’Arkansas e dal Nebraska, cotti con maestria dalla nostra cucina: tenerissimi filetto Tenderloin, succosi Sirloin, ricche New York Strip, ribs in stile USA, hamburger gourmet e l’iconico panino Brisket. Ogni piatto è pensato per soddisfare anche i palati più esigenti, con cotture precise e sapori autentici da vera steakhouse d’Oltreoceano.

Ma non solo carne: il nostro Weekly Menu propone ogni settimana piatti italiani stagionali, preparati con materie prime locali. Una perfetta armonia tra gusto americano e creatività italiana. E per chi preferisce qualcosa di più leggero o vegetariano, non mancano proposte gustose e sorprendenti.

Un luogo unico per chi ama il gusto e lo sport, immersa nel verde delle prime colline biellesi, a pochi minuti dal casello di Santhià dell’autostrada A4 Torino-Milano, La Prateria è molto più di un semplice ristorante: è un’oasi di gusto e convivialità. Situata nella suggestiva veranda della club house del Golf Club Cavaglià, offre una vista impagabile sul campo da golf e un’atmosfera rilassata, perfetta per ogni occasione: dal pranzo informale alla cena al tramonto.

Il locale, originariamente noto come RossoCuoco Steakhouse, è stato completamente rinnovato nel gennaio 2025, con un nuovo nome e un logo in stile USA che celebra l’anima americana del ristorante, mantenendo però intatto lo spirito accogliente di sempre.

Il tuo sports bar in stile New England, se ami lo sport, qui ti sentirai a casa.

All’interno della struttura troverai anche il Prateria Sports Bar, un ambiente caldo in legno stile New England dove puoi seguire in diretta tutti i grandi eventi trasmessi da Sky Italia: calcio, Formula 1, tennis, NBA, MotoGP e molto altro.

Accompagna la tua partita con una delle nostre birre artigianali selezionate – come la californiana IPA o la biellese Menabrea – e goditi l’atmosfera conviviale davanti a un tagliere o un piatto fumante.

Aperto tutti i giorni, tutto l’anno

🕛 12:00 – 14:30

🌙 19:45 – 22:15

Prenota il tuo tavolo QUI e seguici online

📍 Via Santhià 75, Cavaglià (BI)

📞 +39 0161 966771

📧 ristorante@golfclubcavaglia.it

🔗 Prenota anche su TheFork

🌐 Leggi le recensioni su TripAdvisor

📸 Seguici su Instagram per scoprire i piatti del giorno, eventi e promozioni